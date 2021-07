La edad media gallega podría alcanzar los 65 años en 2067

Imagina por un momento que todas las mujeres tuvieran 49 años y todos los hombres tuviesen 46 años en Galicia. Si pasara eso, a tan avanzada edad reproducirnos sería casi imposible. Estaríamos hablando de que en unos 50 o 60 años a lo sumo, la sociedad gallega se “extinguiría”. Este ejemplo radical, muy descabellado, no lo es tanto si miramos los datos vinculados a la edad media de la población del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 2021. Para ellas, 49,26 años, y para ellos, 46,11 años. Lo único que nos salva es que es un promedio que no se extiende como regla general a toda nuestra ciudadanía. No obstante, es sin duda alguna un cociente ínfimo, que ha ido aumentando desmesuradamente a lo largo de las últimas décadas.

La gráfica de la presente anualidad muestra una imagen desoladora: la edad media de la población gallega es de 47,74 años (entre hombres y mujeres). Dista mucho la fotografía demográfica que habíamos sacado en 1975. Entonces, nuestra edad promedio era de solo 35,1 años. En menos de medio siglo (46 años) envejecimos 12,64 años (en términos cuantitativos) o somos un 36,01 % más viejos (a nivel porcentual). La línea que traspasa ese periodo es totalmente ascendente, como “quien sube la cuesta de una montaña rusa que parece no tener fin. Cuanto más ascienda, peor será la caída”.

Si continuamos así, en 2067 nuestra edad media será de 60,38 años (en el caso de extrapolar los años envejecidos en ese periodo para la futura etapa) o de 64,93 años (si extrapolamos el porcentaje que ha aumentado la edad promedio en este periodo para la siguiente etapa). Pesimistamente, estaríamos hablando de una población prejubilada, caracterizada por la imposición del bastón a falta de tener pañales.

La dramática situación es consecuencia directa de que nacen menos bebés cada año. Galicia pasó de tener una tasa de natalidad de 7,16 (nacidos por cada 1.000 habitantes) en 2002 a una de 5,64 en 2020. Aunque la diferencia parece pequeña, el detrimento significa que de uno a otro año han nacido 4.104 niños menos en la comunidad. Por este motivo, las ayudas destinadas a rejuvenecer la población son completamente necesarias, y el Gobierno autonómico se muestra consciente de ello.

Si se habla “de axudar ás familias para a crianza dun fillo temos que incidir en que a Xunta de Galicia artella unha política familiar transversal” que no consta solamente de subvenciones o ayudas directas, “tamén se basea na posta en marcha de servizos e recursos útiles e adaptados ás necesidades das familias de Galicia. Nesta política familiar hai que ter presente medidas moi importantes para a conciliación” además de la “Lei de Impulso Demográfico, primeiro marco lexislativo que regula esta cuestión en España”, comentan desde la Consellería de Política Social en declaraciones a EL CORREO GALLEGO. En esta línea, las medidas que potencian o desarrollaron, con un valor superior a 266 millones de euros y más de 182.000 beneficiados, se describen a continuación:

ESCUELAS INFANTILES GRATUITAS PARA EL SEGUNDO NIÑO Y SUCESIVOS: unos 16 MILLONES EN 2021. Una medida pionera en España que permite a madres y padres ahorrar el coste de la educación infantil para su segundo y siguientes hijos. Esta medida se aplica a todos los centros, independientemente de su titularidad. Para ello, la Xunta de Galicia ha destinado en 2021 más de 16 millones de euros.

CASAS NIDO: DOS MILLONES ESTE AÑO. Las casas nido, pequeñas guarderías de cinco plazas, son gratuitas para las familias y fundamentales para que los padres y madres del rural tengan alternativas para conciliar su vida laboral y familiar.

Actualmente existen 77 centros de este tipo que ofrecen un total de 385 plazas para niñas y niños de cero a tres años en el campo y el Ejecutivo gallego está invirtiendo este año dos millones en abrir y mantener de los centros. “De feito, está a piques de resolverse unha nova convocatoria de axudas para crear novas casas niño e achegarse ao centenar”, indican desde Política Social.

TARXETA BENVIDA: 176 MILLONES EN EL ÚLTIMO LUSTRO. La Tarxeta Benvida, creada en 2016, ha ido ampliando sus beneficios desde su lanzamiento hasta ahora y acaba de renovar su imagen. Permite a sus beneficiarios comprar productos de higiene, textiles, farmacia, parafarmacia, alimentación, ópticas y en establecimientos de puericultura, además de artículos y bienes especializados para los menores.

Es una subvención de 1.200 euros para el primer año, el doble en el caso de familias numerosas, prorrogable hasta tres años y, en casos excepcionales (situaciones de vulnerabilidad económica ) incluso cuatro.

Asimismo, para los niños nacidos en zonas rurales las cantidades se incrementan en un 25% de tal forma que pueden llegar a los 3.000 euros anuales. En estos cinco años, el Gobierno autonómico ha destinado en su conjunto más de 176 millones de euros a las cerca de 70.000 madres y padres que los han recibido.

BONO CONCILIA: 30 MILLONES DESDE 2009. Es una ayuda para madres y padres que no han obtenido plaza en una escuela infantil pública para financiar dicha plaza en un centro de su elección. Desde 2009 ha proporcionado más de 30 millones de euros a los progenitores de unos 22.000 niños de hasta 3 años.

“É preciso sinalar que coa gratuidade para segundos fillos e sucesivos nas escolas infantís, posta en marcha pola Xunta de Galicia, a utilidade desta axuda céntrase nos primeiros fillos”, señalan igualmente desde la Consellería. Este año, además, esta ayuda crecerá un 10% en todos sus tramos. Así, para un niño que va al colegio a jornada completa con comedor, el bono oscilará entre 50 y 275 euros mensuales.

BENEFICIO PARA NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS: 42 MILLONES EN 11 AÑOS. Por último, hasta 2020, el Gobierno autonómico también puso a disposición de las familias la Prestación por hijo a cargo menores de tres años, que entre 2009 y 2020 benefició a unas 90.000 personas. En los últimos años, la Xunta ha destinado más de 42 millones de euros.