La estación de servicio más barata de Galicia está en el polígono industrial de Ourense

SECTOR. “En los últimos tiempos estamos siendo testigos de numerosos cierres de gasolineras y estaciones de servicio (E.S)-. La entrada en el nuevo milenio no fue buena para este sector. En los últimos años nos parecía observar una especie de frágil tregua, pero la crisis de 2008, primero, y ahora la derivada de la pandemia de la covid-19 están haciendo que la sangría de cierres vuelva a empezar. Aunque la nueva agilización de trámites hace que abrir una gasolinera sea más fácil que nunca, cada vez son más los establecimientos que no pueden soportar la carga de gastos fijos que supone mantenerse en pie, haciendo que los esqueletos vacíos formen una parte cada vez mayor de nuestro paisaje”. Este el análisis que hace del sector Julio Bazarra, presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio. En este sentido, añade que son muchos y muy variados los motivos que han llevado al cierre a tantos establecimientos gasolineros. “Un motivo de peso es la pérdida de grandes consumidores. Hace unos años, los clientes con un gran volumen de consumo no tenían opción de comprar directamente a las distribuidoras, pues no existían más que las E.S. Pero esto ya no es así ahora”, subraya. REDAC.