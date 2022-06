La falta de personal en hostelería podría llevar a pequeños negocios a cerrar durante el verano

‘Se busca camarero’. ‘Se necesita chef’. ‘Buscamos personal para fines de semana’. Estos son algunos de los anuncios más frecuentes en las páginas de ofertas de trabajo como Infojobs, y también los carteles que se cuelgan en los escaparates de gran parte de los bares y restaurantes gallegos. A punto de comenzar la temporada de verano, no disponer de camareros, chefs o cocktaileros se ha vuelto un quebradero de cabeza.

“La hostelería es la base del turismo y hay que nutrirla de recursos humanos”, asegura a EL CORREO el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Ourense, Ovidio Fernández, que cree que la “incapacidad” que se presenta en estos momentos de conseguir gente para contratar en esta época del año “está generando ya cierta intranquilidad”.

Hasta el punto de que, según Fernández, “si los establecimientos no logran estos recursos se verán obligados a cerrar, tanto tratándose de hoteles como de establecimientos de restauración, hostelería en general”. Y es que, apunta, “ante una situación de impotencia no te queda otro remedio que poner la llave al negocio, porque lo que no pueden hacer una persona o dos es tener un gran local y recibir a la gente poniéndose ellos al frente de todo, porque eso incluso sería un desprestigio tremendo para el propio establecimiento, si no da los servicios mínimos elementales”, plantea.

Ahora mismo, a un mes de julio, inicio de la temporada alta, pide tranquilidad, pues considera que “aún hay personas disfrutando de los ERTE que deberán incorporarse” y “pueden aparecer más candidatos”. “Hay que buscar el mal menor, ver con cuánta gente contamos y, sobre todo, con cuántos nos atrevemos a trabajar o si tendremos que echar el cierre al final”, sentencia.

EL PROBLEMA ES QUE CON EL IPC DISPARADO LOS SALARIOS SON LOS MISMOS. Sobre la precariedad de la profesión, que tradicionalmente ha sido percibida por la sociedad y por los trabajadores como un empleo donde se cobra poco y se hacen muchas horas, el presidente de Hostelería de Ourense asegura que “las normas por las que se rige la hostelería son convenios que, normalmente, se firman todos los años con las partes sociales para toda la provincia, atendiendo al tipo de incremento que se pueda producir y que viene predeterminado por la dirección del Estado”, explica.

Eso sí, concede que en estos momentos, con un IPC por encima del 8 %, el problema es que los salarios por convenio se quedan cortos, al igual que pasa en todas las profesiones, “hay un desfase”. “Lo hay y no sé si eso podría ser un motivo para que ahora no se encuentre gente para trabajar en hostelería, pero, en todo caso, sin duda las incidencias que se producen no son culpa de las empresas ni de los empleados, sino que vienen dadas por la evolución de los precios al consumo”, zanja.

En la misma línea, desde la Federación de Hostelería de Pontevedra, su presidente, César Sánchez-Ballesteros, afirma que “por mucho que haya dicho esta misma semana la ministra de Trabajo de que en hostelería no se consiguen trabajadores porque los salarios son bajos, esto no es cierto”. Asegura que “con este sector ha habido una tendencia muy clara a confundir precariedad con estacionalidad, y de ahí se ha querido hacer campaña política”. De hecho, recuerda que “cuando se produjo la subida del salario mínimo interprofesional a nosotros, a la hostelería, no nos afectó para nada, porque todos los convenios estaban ya por encima”. Incluso bromea con que la única modalidad de trabajo que se vió afectada en la provincia de Pontevedra fue la de ‘botones menor de 18 años’, algo “del siglo pasado”.