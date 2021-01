La familia de Manuel Salgado intenta abrir camino para que su crimen no quede impune

Desde el primer momento las sospechas de la Policía se centraron en el entorno personal de Manuel Salgado y, más concretamente, en las disputas que había mantenido con su exmujer, Marisol Pombo, tras una separación traumática que acabó en los Tribunales, donde la mujer fue condenada en dos ocasiones: a dos años de cárcel y pagar una indemnización de 10.000 euros por espiarle ilegalmente y a devolver a su exmarido numerosos bienes que había recibido mediante una escritura notarial que, según los jueces, era nula de pleno derecho. Salgado también había denunciado a la nueva pareja de Marisol, Jaime G. Sarandón, por amenazas. Con esos precedentes los dos, Marisol y Jaime, fueron detenidos a las pocas horas de cometerse el crimen pero quedaron en libertad ya que no se pudo demostrar su implicación en los hechos.

Casi 17 años después los dos accedieron a hablar con EL CORREO muy brevemente para seguir insistiendo en que no tienen nada que ver con el crimen del garaje.

Marisol Pombo aseguró que “cuando ocurrieron esos desgraciados hechos llevaban muchos años separados. Aquello ocurrió y fue una desgracia en la que me pusieron en el punto de mira como ponen a cientos de personas y se los juzga de antemano sin tener nada que ver”. “No tengo nada que ver con ese tema y no voy a hablar de algo que pasó hace ya mucho tiempo. No quiero hablar más: no tuve nada que ver con lo que le ocurrió (a Manuel Salgado, aunque nunca citó su nombre)”.

Por su parte, Jaime G. Sarandón señaló que “me acusaron por el tema sin tener nada que ver en el asunto. Fueron momentos muy dolorosos para mí por que estaba acusado de una cosa de la que no daba crédito. Fueron momentos muy malos”. Tras rechazar que tuviera antecedentes penales, como se dijo en la época, añadió que “mi conciencia esta muy tranquila por que yo no tenía nada que ver con el asesinato ese” sin referirse a Manuel Salgado en ningún momento de la charla.

Los dos únicos detenidos por este asunto, a pesar de que ya no mantienen una relación afectiva, sí conservan números de teléfonos casi correlativos “de la época en la que trabajábamos juntos”, aclara Jaime, y contacto.