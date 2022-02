La Federación Galega de Caza apuesta por la convivencia con los senderistas

El accidente que causó lesiones de diversa consideración a una mujer en Xinzo de Limia por culpa de los disparos de un cazador el pasado domingo hace que haya opiniones opuestas en referencia al peligro que supone esta actividad y sus participantes para la sociedad gallega.

En concreto, una mujer de 58 años de edad vecina de Xinzo resultó herida en el muslo derecho cuando paseaba por un monte por el rebote de un disparo en el marco de una batida de caza autorizada en el municipio ourensano de Vilar de Barrio. La mujer tuvo que ser trasladada al centro de salud de ese municipio ourensan. Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, los hechos sucedieron sobre las 18.50 horas de este pasado domingo.

La Guardia Civil ya identificó al cazador que efectuó el disparo, quien cuenta con toda la documentación en regla y con seguro en vigor. Por parte de la Benemérita puntualizaron que la batida de caza mayor en el marco de la cual se produjo este incidente estaba autorizada.

valoración de la Federación El reglamento y Ley de Caza de Galicia no obliga a una señalización en todas las batidas. Es obligatorio en el caso de las modalidades de montería, así como la recomendación de los puntos de acceso a la cacería. “En el caso concreto de Xinzo de Limia, no sabemos si fue en modalidad de caza mayor o menor, y aunque buscamos no tenemos esa información. Pudo ser en una jornada de caza menor donde no es necesario señalizar porque es una modalidad que se practica individualmente”, informaron a EL CORREO desde la Federación Galega de Caza.

Así, sostienen que la Ley de Caza de Galicia es muy clara. Incluye información referente a donde hay zonas de seguridad, donde no se puede practicar la acción cinergética, y que suele ser por proximidad a núcleos urbanos o carreteras, y también informa de las zonas donde si se puede practicar. “Es normal que la gente vaya a hacer senderismo y se vea cerca de cazadores. En el monte cabemos todos, solo necesitamos organizarnos”, es la frase que dicen siempre los cazadores.

En cualquier caso son conscientes que un cazador cuando ve una persona cercana en el campo a parte de descargar su arma avisa por la emisora de radiofrecuencia de personas ajenas a la cacería si es en modalidades de caza mayor.

De los 87.000 cazadores gallegos, 20.000 están federados en la Federación Galega de Caza. Estos pagan sus correspondientes licencias, autorizaciones, planes de caza y planes de gestión, lo que le concede el permiso a cazar. “Lo que tienen que saber es que se puede acercar otra persona que esté haciendo senderismo. Lo que necesitamos entonces es una convivencia, que no nos molestemos unos a otros ni que corramos riesgo ninguna de las partes”, reiteran.

“Surgió este desgraciado accidente pero es un caso muy esporádico. No pasa todos los fines de semana. En los últimos años es el primer caso de una persona ajena a la acción de caza que resulta herida”, indican.

De esta manera, desde la Federación Galega de Caza consideran que por un accidente puntual no se debe extrapolar a que los cazadores cazan donde no deben. La Ley está para cumplirla y si un cazador está cazando en una zona que no puede las autoridades pertinentes tendrán que tomar medidas.

Libera sostiene que no es un caso aislado Visión diferente es la de la asociación Libera que tras el accidente en Xinzo de Limia vuelve a alertar sobre el peligro de la caza.

Informa en un comunicado de que desde 2007 hasta 2020, en Galicia se reportaron siete muertes como consecuencia de la caza y un total de 34 personas con lesiones de diferente gravedad (las estadísticas detallan leve o grave), suponiendo el 11 % sobre el total de España en fallecimientos relacionados con la actividad y el 7 % sobre personas heridas.

Como posibles soluciones para mitigar el impacto de los cazadores, la Asociación pone sobre la mesa la urgencia de reforzar los controles para obtener el permiso de armas y la preceptiva licencia de caza, y que estos dos documentos lleven aparejado un reciclaje constante con exámenes psicotécnicos adecuados que posibiliten detectar fallas.

En este sentido advierten que actuaciones como la realización de controles de alcoholemia y sustancias estupefacientes no están permitidas para departamentos como los Axentes Medioambientais, con lo que se pierde una oportunidad de mejorar el sistema general de inspección de la caza.

Libera considera que la caza es una actividad peligrosa, que contamina el Medio Natural y que “privatiza” espacios públicos en detrimento de actividades saludables, desde el senderismo a otras disciplinas deportivas.