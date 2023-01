La futura ley de litoral no fomenta la turistificación

según medio ambiente. La futura ley de litoral no fomenta, según la Xunta, la turistificación de la costa, tal y como denuncian diferentes colectivos. Al mismo tiempo, el Gobierno gallego defiende “dar un segundo uso” a unas 300 edificaciones que “son una joya desde el punto de vista arquitectónico”. “Y ese uso por qué no ha de ser turístico”, se preguntó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, antes de participar ayer en un encuentro con catedráticos de las universidades gallegas. Una cita para abordar esta ley en proceso de exposición pública en la que la conselleira puso el ejemplo de que un faro que depende del Gobierno central “se puede convertir en un hotel, pero si depende de la comunidad resulta que no podemos hacer absolutamente nada con él”, se quejó.

Así, el Ejecutivo autonómico avanza en la tramitación de la futura ley gallega de ordenación del litoral ante la negativa del Ejecutivo central a transferirle la competencia de costas. La Xunta, señaló Vázquez, recaba las “máximas aportaciones” antes del 20 de enero para poder estudiarlas, lo que unido a informes sectoriales volverá al Consello de la Xunta para dar traslado al Parlamento .Al respecto, la conselleira remarca que habrá tres áreas en la costa con esta ley, incluida una zona de máxima protección para la preservación de ecosistemas. “Para nada pretendemos desproteger la costa”, incidió. ecg