“La he jodido, la he jodido, la he jodido”, las palabras de Garzón al primer agente que le atendió

12.01 Punto y final a esta jornada en la que la versión y línea de defensa del maquinista se pone en entredicho tras lo declarado por los agentes de policía comparecientes.

11.55 El cuarto agente que se dedicó al levantamiento de los cadáveres. Ratificó ante el fiscal y punto y final a la sesión aunque varios letrados formulan aclaraciones sobre cuestiones procesales de comparecencias de testigos. Uno de ellos pide unificar declaraciones pero la magistrada aclara que ya están citados y podemos ocasionar trastornos. Alguno de ellos vienen del extranjero. La jueza pide a las partes que proponen a esos testigos, en concreto uno que declara solo en una jornada, tras renuncias de otros letrados. 10, 11 y 15 de noviembre solo declararían uno en los dos primeros casos y dos en el segundo.

11.51 Tercer agente que intervino en la identificación de las víctimas. Le pregunta el fiscal si hubo algunas dudas sobre la identificación y responde que ninguna, solo hubo retrasos con los viajeros extranjeros y el de una niña citado anteriormente. Califica de extremos los daños personales de muchos heridos. No hay más preguntas tras otra comparecencia saldada en tiempo récord.

11.49 Declaración exprés de otro policía que participó en el levantamiento de los cadáveres. Ratificó que estuvo allí a preguntas del fiscal y nadie más preguntó.

11.45 Otro policía más de la científica que estuvo en el lugar del accidente para los levantamientos de los cadáveres. Un abogado le pregunta si recuerda la situación de sufrimiento de los pasajeros. Era una situación de schok, evidentemente. No hay más preguntas.

11.41 Un nuevo agente comienza a declarar. Se encargó de hacer el reportaje fotográfico que aparece en el atestado en la zona del accidente, antes auxilió a las víctimas. el letrado le preguntó si vieron una señal de limitación de velocidad a 80 kilómetros, no lo vimos ya que nosotros nos circunscribimos a lo que era el convoy y el lugar donde se produjo el accidente. No hay más preguntas.

11.35 El agente afirma que el maquinista no les dijo nada de que iba hablando por teléfono antes del accidente

11.32 Interviene la magistrada Fernández Currás para matizar algunas de las declaraciones del tercer agente. Lo hace a partir de las notas que ella misma fue tomando manualmente: Garzón dijo que había pasado con velocidad excesiva porque se había despistado

11.15 Interviene ahora a preguntas del el agente que custodió al maquinista y lo llevó al hospital. Recuerda que estaba como en shock, muy preocupado. Su teléfono no djaba de sonar. Dijo que Garzón Amo se sentía culpable, que había sido culpa suya porque venía a demasiada velocidad. Que también se quejaba de que la seguridad no era adecuada y que dejaban todo en manos del maquinista. También decía que le hubiera gustado ser él una de las víctimas mortales. Y reconocía que se había despistado aunque no explicó las razones y que la curva en teoría parece ser que estaba hasta 200 kilómetros hora.

10.45 Le piden un calificativo a la situación que se vivía en Angrois. Una tragedia, responde el comisario. Recuerda las dificultades de los vecinos y los policías para romper los cristales de los vagones y la situación de desesperación que se vivía en el interior

10.42 Relata cómo tuvo que comunicar a los familiares la situación ante su nerviosismo al no conocer si los viajeros había muerto o estaban heridos. Recuerda que sobre las 12.00 de la mañana del día 25 se empezaron a notificar las primeras defunciones y dos personas que no pudieron identificarse, entre ellas una niña de corta edad de A Coruña.

10.36 Recuerda el policía que en un primer momento se hablaba de una explosión y al llegar había un olor similar al del amonal. Pero que esa vía se descartó una vez que el maquinista dijo que venía con exceso de velocidad.

10.34 El agente que habló con el maquinista en el primer momento relata su encuentro. Dice que Garzón le pregunta que pasó y le responde “la he jodido, la he jodido”. ¿Qué pasó? pregunta el agente? “venía a 190 kilómetros por hora”.

10.25 Pregunta el abogado del maquinista sobre el trato que recibió Garzón en el calabozo. ¿En qué condiciones psicológicas se encontraba? Después de un accidente como éste no estaba en su mejor esto. ¿Investigaron las condiciones laborales que tenía el maquinista? En el atestado consta todo su expediente ¿Adif o Renfe le establecieron donde estaba el punto de inicio del frenado? Recuerdo que alguna referencia hicieron pero no recuerde. ¿Comprobaron que era Garzón Amo el maquinista? Había hasta imágenes del cambio. ¿Le consta que no era el señor Illanes condujo en el tránsito del Ourense a Santiago? La jueza le corta diciendo que no se está juzgando. ¿Le consta que el señor Illanes condujo la misma máquina que el señor Garzón? La magistrada le pregunta al comisario, antes de irse, si le constaba que hubiera habido problemas con el sistema del hombre muerto (pedal que se activa cuando el ten va sin conductor) No me consta dice el comisario

10.19 Cástor Vázquez le recuerda al letrado que lleva 38 años en la policía y que nunca fue aleccionado por nadie

10.18 El letrado pregunta por qué consta tanta información de Renfe y tan poca de Adif. El comisario insiste: lo que está en el atestado es lo que se les envió. “Nosotros no teníamos ningún tipo de interés en que fuera Renfe o Adif”

10.15 El abogado de las víctimas pregunta quién tomó la decisión de detenerlo. El comisario responde que fue el juez instructor. La magistrada le llama la atención al letrado por unas preguntas que considera irrelevantes.

10.14 Un letrado pregunta si el maquinista les dijo que no funcionaba el sistema de frenado. Recuerda que Garzón no quiso declarar en sede policial

10.13 Dice que Renfe les explicó que el maquinista debía conocer todas las normas

10.06 Reconoce el comisario de policía que se le trasladó información sobre la velocidad, las balizas que le permitía ir en vía libre (hasta 200 kilómetros por hora)

10.03 Otro letrado se interesa por referencias del atestado acerca la velocidad y sus limitaciones del Alvia en la curva de A Grandeira. Afirma que se les comunicó que el maquinista debería conocer todos los protocolos. Incluso el maquinista que cambio en Ourense les informó de las circunstancias.

10.00 El abogado pregunta al comisario cuántos años lleva de ejercicio, 38 le responde y se interesa el letrado por cuántas veces asistió a la activación del protocolo de grandes catástrofes. ¿Fue una situación excepcional? Por supuesto

09.59 Le pregunta si la causa del accidente fue el exceso de velocidad

09.57 Reconoce el comisario que él no estuvo presente en Angrois y que él activo el protocolo de grandes catástrofes, a preguntas de uno de los abogados. Sobre señalización de vías no llegó a Policía Judicial. Recabaron un listado de mecanismos de seguridad a través del órgano judicial

09.54 Relata los procesos llevados a cabo para saber cuántas personas iban en el tren, sus identidades. A finales de agosto se estableció una cifra de 79 fallecidos y 147 heridos. Cuenta también que se realizaron vídeos de la zona

09.53 El fiscal insiste: sobre la llamada previa al accidente y el instructor del atestado vuelve a responder lo mismo: no nos dijeron nada

09.52 Afirma el comisario que el interventor en el primer momento negó que hubiera realizado la llamada instantes antes del accidente y solo reconoció que le llamó en Ourense

09.50 Rechaza el instructor del sumario que el maquinista se hubiera quejado sobre su estado de salud. Recuerda que para tener conocimiento del accidente se realizaron indagaciones entre el personal ferroviario que iba dentro del tren: al interventor, al maquinista que dejó el coche en Ourense y al vigilante de seguridad.

09.47 A preguntas del fiscal y en contra de lo que dijo el maquinista solo se le trasladó a Comisaría una vez que recibió el alta médico. Relata que se estableció un protocolo con violencia directa para impedir que se suicidara, ante el temor de que pudiera hacerlo

09.45. El primer contacto con el maquinista fue en el hospital para leer sus derechos y aislarlo ya que inicialmente estaba con el resto de los heridos

09.44. Recuerda que recibió información de que el tren circulaba a más velocidad de la permitida.

09.43. El ahora comisario jefe de la Comisaría de Santiago, Cástor Vázquez, relata que el conductor tenía dos teléfonos privados y uno corporativo y comprobaron que con uno de ellos se había recibido una llamada momentos antes del accidente.

El juicio por el accidente del Alvia que el 24 de julio de 2013 descarriló en Santiago con el saldo de 80 muertos y 145 heridos se retoma en unos minutos con la declaración de diez agentes de la comisaría de Santiago que fueron al lugar del siniestro y alguno de los cuales habló con el maquinista.

El primero en hacerlo será el instructor del atestado.

En la jornada siguiente, según el calendario facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, comparecerán el interventor de a bordo, que llamó durante 100 segundos al conductor; y Javier Illanes, que manejó ese tren desde Medina del Campo hasta Ourense y que está personado como acusación particular contra Adif, al creer que era el “garante” de la seguridad.

Hasta ahora en esta vista, superada la fase de cuestiones previas, que duró un día, han testificado el maquinista Francisco José Garzón Amo y el otro acusado, Andrés Cortabitarte, en su momento responsable de la seguridad en la circulación del Adif.

El interrogatorio de Cortabitarte fue el día 13 y desde entonces no se han celebrado más sesiones.

El juicio, por sus dimensiones, se celebra en la Ciudad de la Cultura situada en Santiago.