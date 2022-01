La hostelería gallega califica de "floja" la jornada de Reyes

A CORUÑA. EP. Representantes de la hostelería gallega han calificado de "floja" la jornada de Reyes, con una facturación en las fiestas "peor" que las anteriores, según han expuesto en declaraciones a Europa Press. Así lo han manifestado tanto el presidente de la Federación Gallega de Hostelería, Cheché Real, como Lois Lopes, miembro de la Plataforma na Defensa da Hostalería Galega. "La facturación depende de la gente que entra en los negocios y gasta y no hay la afluencia de antes", sostiene Ceché Real, que lo vincula con el miedo por los contagios, pero también a las personas en confinamiento. "El balance, muy flojo", resume sobre estas fiestas y, en particular, sobre la jornada de Reyes. En similares términos, se pronuncia Lois Lopes, quien asegura que hubo ocupación de mesas, pero dadas las restricciones y la limitación de ocupantes "la facturación es mala". "Peor que el año pasado incluso", señala en relación a las fiestas anteriores y aludiendo también al hecho de que estas sean unas celebraciones familiares y por la existencia de personas confinadas o de contagios algunos hayan optado por no reunirse o reducir el número de miembros. A ello, suma las limitaciones por mesa. "No es lo mismo separar mesas de doce que mesas de ocho", apostilla sobre el menor número de comensales por esta circunstancia.