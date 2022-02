La convulsión interna que sacude al Partido Popular no sólo supone un terrible desgaste para la marca electoral del charrán sino que es oxígeno puro para Pedro Sánchez y su Gobierno, tras la última derrota sufrida en Castilla y León por los socialistas.

El precio de la electricidad y los combustibles, la polémica alrededor de los contactos entre Interior y el entorno de ETA o la deficiente gestión de los fondos europeos palidecen en el debate público ante la guerra desatada entre la cúpula de Génova y la madrileña Isabel Díaz Ayuso a cuenta de unos contratos de mascarillas y una hipotética comisión percibida por el hermano de la presidenta.

Por el lado del centro izquierda, el PSOE gana terreno en las encuestas ante unos populares divididos, desnortados y cercados por militantes y simpatizantes en su propia sede, mientras por la derecha Vox emerge con fuerza como alternativa. Una especie de abrazo del oso que amenaza con ahogar a los populares ante la inacción de Casado y que sube la presión para que Alberto Núñez Feijóo tome las riendas.

El titular de la Xunta y líder del PP gallego no desvela por el momento si está dispuesto a dar un paso al frente, pero sí entiende que hay que hacer algo ya para cerrar la hemorragia. Así, este lunes marcó el camino a seguir llamando a la dirección a adoptar “decisiones urgentes”, que “no serán fáciles” dada la “situación de colapso” de su partido. Feijóo apeló directamente a Pablo Casado, a quien advirtió de que toca asumir “esa última responsabilidad”.

“Le toca asumir esa última decisión. Es el presidente del partido y le toca asumir esa última responsabilidad”, sentenció el de Os Peares, al que apuntan todos los focos por su innegable autoridad, en lo que puede interpretarse como una llamada a Casado a presentar su dimisión inmediata. Un paso atrás, que por el momento la dirección se resiste a dar, tras el cual se abriría la puerta a un liderazgo transitorio hasta la celebración de un congreso, que debería celebrarse de manera inminente.

En este punto, fuentes populares consultadas porEL CORREO indicaron que el plazo mínimo sería de treinta días, por lo que, de convocarse en breve, podría llevarse a cabo a lo largo del mes de marzo. El objetivo debería ser la consolidación de un liderazgo claro y sólido que devuelva la unidad a la formación, la ilusión a sus votantes y coloque nuevamente a los de la gaviota como una alternativa solvente frente al actual Ejecutivo de coalición.

En declaraciones a los medios desde Ourense, Feijóo reconoció que trasladó su opinión “de forma clara” al presidente nacional de su partido en las últimas horas y proclamó que es “imprescindible” adoptar decisiones “inmediatas” dadas las consecuencias del enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso.

Aunque evitó concretar de forma explícita cuáles serían sus soluciones a la crisis del PP, subrayó la mala situación en la que se encuentra una formación que vivió cinco días atrás “un momento de convulsión”. Un “momento de convulsión” que extendió a una democracia española “que se basa en la alternancia”, en la que subrayó el papel clave del PP.

El problema no quedó zanjado. El barón gallego recordó que él mismo pidió “a los protagonistas” de la crisis –Casado y Ayuso– que se reuniesen, paso que se dio y que agradeció. Pero añadió que sería “mentir” afirmar que el problema fue “zanjado”. Por ello, insistió en que “hay que tomar decisiones”, que “no serán fáciles”, pero que han de ser “urgentes” porque el PP “es la única alternativa a un muy mal Gobierno de España”.

“Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo y en mi opinión es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, (decisiones) complejas, pero creo que deben ser urgentes porque el PP es la única alternativa a un muy mal Gobierno y tiene que volver a seguir siendo el referente del centro reformista”, aseveró, dando a entender su apuesta por un cambio inmediato al timón de Génova.

Feijóo puso el foco en Casado en relación a las decisiones que hay que tomar y no quiso desvelar su opinión por una cuestión de “lealtad”. “Lealtad”, defendió, que tuvo con todos los presidentes del PP y que mantiene ahora. Eso sí, remarcó que Casado sabe lo que piensa “de forma clara y nítida”.

Preguntado si ante la convocatoria de un congreso extraordinario él daría un paso adelante, el jefe de filas de los populares gallegos, hacia el que en los últimos días se vuelven gran parte de las miradas dentro y fuera del PP, rechazó hablar “de él” y abogó por evitar personalismos.

“En el partido ya hemos dado espectáculos de hablar de personas, y yo vengo a hablar del PP y de España, no de mí mismo”, esgrimió, antes de concluir que “el problema no es menor”. “No hemos zanjado la crisis y cuando no se ha zanjado en el primer tiempo, tendremos que zanjarla en el segundo y definitivo porque no podemos seguir así muchas semanas”, remató.

Ayuso, con la que el presidente de la Xunta habló estos días, “al igual que con otros muchos dirigentes populares”, remarca el PPdeG, ya expresó que no tenía intención de postularse para el liderazgo nacional del PP. “Mi sitio está en Madrid” pronunció de forma recurrente, lo que en principio abriría de par en par a Feijóo las puertas de la dirección nacional en caso de que se abriese ese escenario. A día de hoy, su discurso de vocación de permanencia en la comunidad no cambió.

Diversas fuentes aseguraban ayer que Pablo Casado intentó frenar la ofensiva de Feijóo ofreciéndole la cabeza de Teodoro García Egea que sería sustituido por Diego Calvo, hombre de la confianza del líder gallego y presidente provincial del PP en A Coruña. Tanto Feijóo como Calvo rechazaron esa posibilidad.

No quieren entrar en “futuribles”. Con este telón de fondo, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, rechazó entrar en “futuribles” sobre el posible destino político del líder del partido en Galicia, al tiempo que insistió en pedir a la dirección nacional decisiones aunque sean "dolorosas".

Tras un acto en homenaje a Rosalía de Castro en Padrón, el número dos de los populares gallegos reiteró la reclamación de que la dirección del PP debe estar “a la altura de las circunstancias” ante la situación “grave” que vive el partido de “ruptura emocional” con sus afiliados.

Sobre la posibilidad de que Feijóo desempeñe un papel protagonista en esta solución para el partido, se limitó a constatar que en estos momentos el PP “requiere unidad e iniciar una gran etapa donde se clarifique la situación”. “Donde hay patrón no manda marinero, y yo soy el marinero”, terminó concluyendo Tellado sobre el futuro político de Feijóo.

El ferrolano considera que no le corresponde a él analizar esta posibilidad, sino que es “el conjunto de la militancia” la que debe decidir cuál es el futuro que quiere para el partido y es la dirección nacional la que debe determinar “cuál es el mecanismo para salir de este impás”.