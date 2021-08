La incógnita de los docentes de refuerzo

La pandemia ha traído cambios en todos los ámbitos de la vida diaria, y el educativo no fue la excepción. En el curso 2019/20 se cerraron todos los centros desde mediados de marzo por lo que la mayor adaptación fue poner en funcionamiento a marchas forzadas una educación virtual aceptable. Sin embargo, el curso pasado se potenció la presencialidad, se desdoblaron aulas para reducir las ratios de alumnos por clase y una de las implicaciones fue la contratación de profesorado extra para estas nuevas unidades creadas.

Estos refuerzos docentes están, este curso que comienza en apenas 15 días, en la cuerda floja, aunque en Galicia parece que no para todos. Recién finalizado el curso 20/21, la Consellería de Educación anunciaba que no se mantendrían todos los docentes de refuerzo. El nuevo protocolo COVID para los centros educativos –aprobado con el Ministerio aunque en aquel momento provisional– estipulaba el regreso a las ratios prepandemia, con lo que los desdobles de aulas no serían necesarios.

descenso del número de escolares Además, la Xunta también indicó que las previsiones hablan de un descenso de alumnado este año en los primeros niveles, Infantil y Primaria. Se esperan 4.000 menos.

Las asociaciones de ANPAS gallegas criticaron la decisión de suprimir el profesorado de refuerzo ya que en ese momento no se conocía cómo sería la situación epidemiológica en septiembre, a lo que se unieron los sindicatos. También la oposición, que criticó el anuncio, demandando su continuidad e instando al presidente Feijóo a aprovechar la coyuntura para reforzar el sistema educativo de la comunidad.

seis comunidades compormetidas a mantenerlos Pese al regreso a las ratios precovid en toda España, no todas las comunidades decidieron prescindir de los refuerzos. De hecho, seis anunciaron a finales de junio que los mantendrían, al igual que los desbobles de aulas y la proporción de estudiantes por profesor. Fueron Navarra, La Rioja, País Vasco, Cataluña, Cantabria y Baleares. Otras siete, entre las que se encuentra Galicia, hablaron de más personal que antes de la pandemia, pero no como en el curso 2020/21. Son Galicia, Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid, Canarias y Castilla y León.

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, aseguró a los medios que el cálculo realizado por su departamento hablaba de mantener en el 2021/22 unos 1.250 de los 2.300 de refuerzo del curso pasado. Pero siempres supeditado a la situación epidemiológica de la comunidad –que en estos momentos es peor que a finales de curso–, del proceso de vacunación –este miércoles el 72,40% de la población general gallega tenía la pauta completa y el 45% de los menores de 19 años una dosis al menos– y de los fondos que el Estado aporte para ello.

ARCO y PROA Los 1.250 profesores anunciados serían 800 de apoyo para aulas con alumnos con necesidades especiales de 4.º y 5.º de Primaria, 1.º, 2.º y 3.º de ESO y 1.º de FP Básica. Estos docentes pertenecen al programa ARCO estatal por lo que están finaciados por el Gobierno central (con fondos europeos), pero solo hay presupuesto para el primer trimestre del curso. Además de estos 800 del ARCO, los 1.250 anunciados por Rodríguez se completaría con 450 del programa PROA, para apoyo en aulas de 6.º de primaria, 4.º de ESO, 1.º de Bachillerato y 2.º de FP Básica.