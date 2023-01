Madrid. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró este viernes que una parte del repunte de la inflación subyacente, la que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, que cerró 2022 en el 7 %, se explica “por los beneficios de las empresas”. “Con los datos del IPC, y en algunos sectores, como en la alimentación, está claro que, homologando a un gallego como yo, (el líder del PP) Alberto Núñez Feijóo, hay alguien aquí que se está forrando. No era quien decía Feijóo, pero algo hay que hacer aquí”, comentó Díaz en las Jornadas Confederales de UGT.

Para Díaz, el hecho de que el precio de los alimentos se haya disparado casi un 16 % hace “imposible” que una familia pueda hacer la cesta de la compra, por lo que ha defendido la necesidad de seguir trabajando desde el Gobierno y “dar un paso más” para ayudar a las familias.

“Con rentas salariales de 1.200 euros no se puede realizar la cesta de la compra de nuestro país. Vamos a ver lo que pasa en enero, pero un IPC de alimentos del 16 % es imposible para una familia española. Tenemos que seguir trabajando desde el Gobierno”, señaló la ministra.

Díaz insistió en que “allí donde actúa” el Ejecutivo se ha conseguido bajar los precios, como en la energía, a pesar de se decía “que no se podía hacer”, al tiempo que dijo que no se puede seguir admitiendo que las empresas “sigan engrosando sus beneficios a costa de los salarios y del esfuerzo de los trabajadores”. “Estamos en una crisis y va de quién aporta, que la crisis no se salde a costa de los que menos tienen, tiene que saldarse por arriba”, añadió. e.press