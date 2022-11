La inflación y las jubilaciones, detrás de la nueva “oleada” de cierres de comercio en Galicia, según el sector

Múltiples factores económicos, como la inflación y el precio de la energía y de los combustibles, pero también la edad próxima de jubilación de muchos responsables de los negocios provocan una nueva “oleada” de cierres en el comercio gallego similar a la de la crisis del 2008.

Así lo denuncia el presidente de la Federación Galega do Comercio, José María Seijas, quien asegura que el sector lleva “un tiempo” en el que no “levanta cabeza”. “Cuando parece que nos estamos recuperando un poco, surge un nuevo problema. No tenemos claro cuál va a ser el futuro inmediato económico, dado que los mensajes que nos llegan desde el Gobierno no son claros, ni concisos. Muchas veces se toman decisiones que no están meditadas”, lamenta.

Junto a factores como la inflación, Seijas incide también en que “hay muchos comerciantes que están en edad próxima a la jubilación y no se animan a hacer una remodelación” de sus establecimientos.

Todos estos “son cosas que influyen y lógicamente el comercio no está en su mejor momento y está habiendo cierres por todas estas circunstancias”, confirma el presidente de la Federación Galega do Comercio.

Ante la proximidad del ‘Black Friday’, el empresario lucense se queja de que “antes era un día y ahora es una semana”. De hecho, “según se está desarrollando la actividad, en estos tiempos, no se prevé que las cifras de ventas alcancen los valores de los últimos años”.

“La inflación, la incertidumbre económica, el impacto de la crisis energética, todo eso está provocando una retracción de la capacidad de compra de los hogares. Los datos del ‘Black Friday’ no van a ser los de otras ocasiones”, aventura finalmente José María Seijas.



LUGO. E.P.