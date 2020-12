La llegada de la alta velocidad al Eje Atlántico va a depender de los Avril

La llegada de la alta velocidad a todas las ciudades gallegas, de las que quedarán excluidas Ferrol y Lugo hasta que no dispongan de un trayecto electrificado, no depende solo de la conclusión del montaje de instalaciones de los últimos 119 km de las vías entre Pedralba de la Pradería y Ourense –en lo que las contratas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) están apurando en la actualidad–, ni de las pruebas técnicas previstas en los próximos meses, ni de la homologación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, sino de los nuevos trenes Avril. Si éstos no llegan al mismo tiempo, las primeras unidades que circulen por Galicia tan solo lo harán hasta Ourense, donde los viajeros transbordarán al resto de las urbes gallegas.

La razón es el ancho de vía. Los actuales trenes de alta velocidad circulan bajo la medición estándar de la Unión Internationale des Chemin de Fer (UIC) de una separación entre carriles de 1,435 metros, distinto del tradicional ibérico impuesto en el siglo XIX de 1,668 metros. Sin embargo, los nuevos disponen de una rodadura desplazable para, mediante cambiadores de ancho, poder circular por ambos tipos de vía. Y todo indica que la red interior de Galicia permanecerá muchos años bajo el instalado mayoritariamente en el península.

Si bien en 2030 toda la red básica de transporte ferroviario de la Unión Europea debería tener instalado el ancho estándar y el sistema de control, seguridad y gestión ferroviaria Ertms, no solo en los trenes de viajeros sino también para los de mercancías, una reciente licitación del Adif apunta al estudio de implantar ejes de rodadura desplazable para posibilitar ambos anchos en los vagones mercantes. Ello es para facilitar la continuidad sin parada de trenes, en especial por las fronteras hispano francesas de Irún-Hendaya y Port Bou-Cerbère, pero atañe a todo el territorio peninsular.

Y si además Infraestruturas de Portugal, aunque piensa cambiar al ancho estándar, por ahora es ibérico, y en Galicia, la reciente puesta en servicio de 243 nuevos km de vías (Ourense-Santiago y A Coruña-Vigo) se hizo en el histórico –aunque con traviesas polivalentes para poder cambiarlo–, todo indica que el ibérico se mantendrá, aunque se amplíe el Eje Atlántico mixto (pasajeros y mercancías) de velocidad alta a Lisboa.

El pasado 24 de noviembre, en el BOE (y también en el DOUE) se publicó la convocatoria del Adif de consulta preliminar al mercado sobre el sistema de ancho variable automático para tráfico de mercancías, dentro del proyecto denominado Mercave.

El Adif, cuando anunció en junio este plan explicó que estaba enmarcado en los futuros objetivos estratégicos en las infraestructuras y en los servicios de transporte basados en las directrices comunitarias. Así promueve ahora la participación para presentar propuestas innovadoras destinadas a dar respuesta a la mejora del sistema de ancho variable, ya que por la diferencia de peso no sirve el de coches de viajeros para vagones de mercancías. En suma, el ancho ibérico perdurará.