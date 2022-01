La lucha de una gallega por el “derecho” de sus hijos a un mundo igual

Yaisa Rial es una de esas madres que no desisten ante ninguna dificultad: menos aún si ésta afecta a sus hijos. A dos de ellos, Javi e Irene, la Ley y la Justicia niegan la Beca de Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE). ¿El motivo? Que parece pesar más la facturación de su negocio --es titular de un estanco situado en Cambados-- que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) que tienen sus pequeños... Sin embargo, a la hora de la verdad, el dinero que entra en este hogar pontevedrés es “un sueldo normal”, como el de muchos otros gallegos, solo que buena parte del mismo, unos 500 euros, se van cada mes en garantizar el futuro de estos niños de 15 y 10 años.

“Se les está negando un derecho a mis hijos pero habrá más en casos similares”, señala Yaisa, que el pasado 20 de diciembre supo que la Audiencia Nacional había desestimado la demanda que tramitó para reclamar la ayuda del curso 2018-2019, después de que el Ministerio de Educación rechazase dársela al no cumplir todos los requisitos de las bases. No es su primer recurso, pues también hay en los tribunales otros tres vinculados a 2017-2018, 2019-2020 y 2020-2021, pero sí el primer proceso en resolverse. Y negativamente.

El magistrado encargado del caso, lejos de atender a las reclamaciones de Yaisa, condicionó su sentencia al único criterio que la cambadesa no cumplía y por el cual precisamente protestaba: la facturación del estanco del que es titular en este municipio pontevedrés supera el límite de 155.500 euros anuales que impone la convocatoria de estas becas. Al juez poco o nada le importó que el Defensor del Pueblo le hubiese dado la razón a esta madre previamente, o que cumpliese el resto de requisitos (incluido el umbral de renta). Y, por si con esto no bastase, la condenó a pagar las costas del juicio.

Ante ello, Yaisa contesta tajantemente: “Tengo un estanco, que no es mío, es del Estado, y tengo concedida la gestión durante un tiempo determinado. Los estanqueros, ganamos un 8,5% bruto con respecto al precio de venta al público (PVP). Es un margen muy chiquitito, pero es que estamos hablando de que el tabaco grava impuestos especiales y nosotros los estamos recaudando, Hay unas cajas muy altas, pero que se quedan en un sueldo normal”.

“SOY UNA RECAUDADORA DEL ESTADO Y EL ESTADO ME ESTÁ DEJANDO SOLA”. “Soy una recaudadora de impuestos del Estado y a mí el Estado me está dejando sola, me está dando de lado”, añade esta madre. “Para mí es frustrante recurrir a la justicia y que me digan que no cumplo un criterio de las bases. Es que eso ya lo sabía yo de antes. No me hacía falta llegar hasta aquí”, prosigue, remarcando que lejos de cesar, va a “seguir todos los cauces necesarios” para lograr esta Beca de Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE) que de momento no conceden a sus hijos.

Dejando claro que “llegar hasta el final cuesta tiempo, esfuerzo y dinero” y que todo parecen “trabas por parte de la Administración para que no peleemos por nuestros derechos”, Yaisa evidencia también que la convocatoria actual incumple la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, que España firmó y ratificó en el 2008 porque “niega igualdad de oportunidades en muchos de aspectos”.

Sobre la beca, cuyo máximo es de 1.800 euros anuales por niño, la gallega manifiesta que no está demandando que nadie pague la terapia de sus hijos, sino que su familia reciba unas ayudas a las que tiene derecho. “Mis hijos necesitan asistir a una terapia externa, fuera del cole, porque el cole no la cubre”, indica. Mediante estas sesiones, que “siempre son en gabinetes privados” pues ni Educación ni Sanidad las ofrecen, se busca dotar a los pequeños de “herramientas para que sean adultos autónomos lo más funcionales posibles”.

Mientras la ayuda no llega, Javi (de 15 años) e Irene (de 10), ambos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1, reciben un refuerzo. sí, pero que podría ser mayor. “A mí no me dan las becas pero mis hijos reciben terapia”, dice Yaisa, admitiendo que solo puede pagar una sesión a la semana para cada niño que supone “unos 250 euros al mes” por cada uno. “Hay otro tipo de terapias que quizá les vendrían bien, les ayudarían, pero yo no puedo acceder a ellas porque por baratas que sean ya no tengo más para gastar”.