A CORUÑA/LUGO/SORIA. EUROPA PRESS/Efe. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha comprometido a destinar todos los “recursos materiales y humanos necesarios” y a actuar con “rigor y transparencia” ante un nuevo derrumbe en el viaducto de la A-6 en Vega de Valcarce, que une con Galicia. “Estamos investigando las causas, se trata de una situación compleja, hemos desplazado allí a los mejores especialistas ingenieros y se están haciendo análisis”, ha señalado Sánchez, que visita esta zona en la tarde de este viernes. Así, ha transmitido el compromiso del Gobierno para destinar recursos materiales y humanos “para esclarecer las causas, actuar con la mayor celeridad posible y hacerlo con rigor”.

La ministra ha trasladado su “consternación” ante este hecho, y ha pedido “disculpas por las molestias que pueda ocasionar a los ciudadanos mientras se soluciona la situación”. “Lo más importante es garantizar la seguridad, tenemos un sistema de inspección de nuestras infraestructuras permanente, ese tramo estaba cortado porque se estaban haciendo unas obras porque hace un año se registraron ciertos daños”, ha manifestado. La ministra ha mostrado su compromiso con la transparencia por lo que se va a tener “informados a todas las administraciones e instituciones” y ha anunciado que en la tarde de este viernes se trasladará a Vega de Valcarce “para conocer y contrastar con los técnicos los análisis previos para poder determinar las causas”.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha reconocido la situación "muy inestable" del viaducto de O Castro, en la A-6, entre Galicia y Castilla y León, donde este jueves se registró un nuevo derrumbe, pero ha pedido "tranquilidad" a la población pese a admitir que se trata de un "tema grave". "Si esto se detecta, se detecta gracias a las inspecciones que se realizan, las hay cada tres meses, anuales y cada cinco años, por eso se detectaron los problemas en el cableado", ha explicado Miñones, quien ha evitado hacer "hipótesis" sobre las medidas que se adoptarán, como la posible demolición de todo el viaducto. A preguntas de los periodistas, antes de participar en un acto en la Confederación de Empresarios de A Coruña, ha dicho que se sigue trabajando "en lo más importante, en esclarecer lo ocurrido".

Además, ha manifestado que tras producirse este nuevo derrumbe, en torno a las 18,45 horas, según ha apuntado, desde el Gobierno se pusieron en contacto con la Xunta. En su caso llamó al titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, mientras que el secretario general de Infraestructuras se puso en contacto con la conselleira de esta misma área.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL. Mientras, preguntado si habrá un grupo de trabajo con presencia de la Xunta, como han solicitado desde el Ejecutivo gallego, en relación a la investigación de lo ocurrido y el análisis de las causas, ha dicho que mantendrán desde el Gobierno un "contacto directo". En cuanto a si considera necesario una investigación judicial, ha apuntado que se irá "paso a paso". "Primero es estudiar con detalle lo ocurrido, saber cuáles son las causas y, en función de esas causas, se tomarán las decisiones oportunas, si es necesario recurrir a esa via judicial o no".

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS. Por otra parte, ha avanzado que la próxima semana, en concreto el martes, mantendrá un encuentro con empresarios del sector afectados. "Todos queremos saber lo mismo, qué es lo que ha ocurrido y cuánto vamos a necesitar de tiempo". Al hilo de ello y cuestionado si se mantiene la intención de que este verano se pueda abrir el viaducto dirección a Madrid, ha indicado que "el objetivo es hacerlo lo antes posible, lo primero es la seguridad", ha vuelto a recalcar.

CRÍTICAS DEL PPDEG. La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha reprochado este viernes lo que considera como una despreocupación del Gobierno central por el desmoronamiento de dos tramos de la autovía A-6 en el municipio leonés de Vega de Valcarce, al límite entre León y Lugo, el último la tarde de ayer. En una conferencia de prensa, la número dos del PPdeG ha señalado que ese desmoronamiento es “muy preocupante y de vital importancia” porque la A-6 es una de las “vías de entrada de Galicia”.

Prado ha indicado que “la Xunta todavía no tiene conocimiento institucional ni oficial por parte del Gobierno ni de las causas ni de cómo está la investigación”.

La dirigente del PPdeG ha considerado que “parece que mucho no les preocupa” a los representantes del Gobierno central, en particular en alusión al delegado en Galicia, José Miñones, que acudió este jueves a uno de los conciertos del festival Son do Camiño. “Todos tenemos derecho a divertirnos, pero al delegado del Gobierno muy preocupado no lo vi”, mientras estaba “disfrutando los conciertos del Son do Camiño”, ha señalado Prado, destacando que eso ocurrió “ayer mismo cuando cayó ese tramo de la A-6”, pocos días después de otro accidente similar, ambos sin víctimas.

Frente a este reproche, desde la delegación del Gobierno han asegurado que el “delegado del Gobierno ha atendido en todo momento y atiende la situación de la A-6, donde además estuvo desde el primer momento sobre el terreno”. Así, remarcan que una vez realizadas las gestiones necesarias, “ayer por la noche acudió a un acto en el que pudo saludar, entre otros, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al vicepresidente Diego Calvo o a la conselleira Fabiola García”. EFE

RESPOSABILIDADES Y GARANTÍAS. El alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, ha reclamado que se “solucione” y que se “solucione bien” la situación derivada del derrumbe producido en el viaducto de la A-6, que este jueves registró un nuevo desprendimiento que se suma al de hace más de una semana. Así, ha reclamado “garantías” y “responsabilidad”. En respuesta a Europa Press, el regidor de esta localidad limítrofe de la provincia de Lugo ha restado importancia a la afectación del tráfico en su ayuntamiento, que puede suponer “15 minutos” en la salida de Galicia, pero ha sostenido que se ha demostrado que la edificación ha sido un “desastre”.

Raposo evita pronunciarse sobre si la solución es la demolición total de la construcción, iniciada en 1997 durante el Gobierno de José María Aznar, inaugurada en el año 2000 y concluida definitivamente en el año 2002. “Doctores tiene la iglesia”, ha señalado. No obstante, ha observado que, a la vista de lo ocurrido, “posiblemente tenga un defecto de construcción” y una “cimentación no suficiente”. “Que les pregunten a quienes lo construyeron”, ha manifestado. Raposo, preguntado por si considera que deben realizarse una investigación judicial, ha evitado concretar este extremo y ha remitido a las indagaciones que “se están haciendo”. Así, ha advertido de que ha podido tener “consecuencias muy gordas” y ha considerado que “tiene que haber un poco de responsabilidad”.

CRÍTICAS AL TRAZADO. Raposo también ha recordado las críticas que se expresaron en su momento y la falta de alternativa por la carretera nacional cuando se solapó con la autovía. “Hay que estudiar mucho esas cosas cuando se toman decisiones, el que las tomó, que dé explicaciones”, ha aseverado. Así las cosas, ha reclamado que “se solucione y se solucione bien”. “Que la solución definitiva tenga garantías para que no vuelva a pasar”, ha apuntado, si bien ha restado importancia a la afectación del tráfico. Aunque pueda ser “un engorro” que tengan que pasar por núcleo urbano, ha querido ver lo positivo de que “deje algún beneficio” para la economía local. “Entre todo tenemos que convivir, otra solución no hay”, ha concluido el regidor de Pedratifa, quien destacó que las mejoras en la travesía que se demandaron, fueron acometidas con “urgencia”: “Es lo que hay”.