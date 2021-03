La muerte del joven que levantó a la USC y Santiago contra el franquismo

ESPERANZA POUSO

Outes

La muerte de un hermano es un recuerdo que, a pesar del paso del tiempo, se mantiene muy fresco en la memoria. Fernando Fuentes Fernández ha hablado con EL CORREO GALLEGO sobre cómo recuerda todo lo acontecido aquel 4 de diciembre de 1972. Los disparos de un policía a José María Chema, que estudiaba medicina en Santiago, truncaron una vida. El suceso, que trataron de venderlo como una muerte fortuita, provocó intensas reacciones de condena en todo el país, especialmente entre el colectivo universitario. Fernando, que ha seguido la saga familiar y ejerce de médico en Outes, lo recuerda como un joven con inquietudes, muy alegre, juerguista y sociable.

Usted por aquel entonces era un chaval ¿Cómo recuerda todo lo que sucedió? ¿Cómo lo vivió su familia?

Recuerdo que me fueron a buscar a la pensión, me dijeron que tenía que salir, que hubiera un accidente. Fuimos al sanatorio Álvarez y me encontré toda aquella parafernalia. Seguidamente me metieron una pastilla en la boca y debí estar medio dormido. Fue un golpe durísimo. Y después todo lo que pasó, que fue peor aún, porque lo acusaban de que había un robo y era todo mentira. Nosotros el año anterior estábamos en una pensión al lado de la Comisaría y conocíamos a todos los policías, a los de la social, los secretos... y a este de vista. Mi hermana era más pequeña y vivía en Noia, estaba allí en el colegio, y mi padre y mi madre pues imagínate... Y luego lo que conllevó todo lo sucedido.

Chema cuando aconteció todo iba acompañado por un compañero. Su testimonio sería clave para saber lo que pasó realmente.

Sí, por Camilo. Creo que venían de cantar, él estaba en la tuna. Había un colegio de universitarias al lado del sanatorio, supongo que estarían rondando por allí y los paró la Policía, los grises. Le estaban pidiendo la documentación y entonces llegó el otro individuo y le pegó un tiro, sin más. Sé que le quitaron la pistola y que le dijeron que qué había hecho. Mi hermano murió en el acto; estaba a diez metros del sanatorio e ingresó muerto.

Se dijo que tenía inquietudes políticas e incluso trataron de venderla como una muerte fortuita.

Que había una vigilancia porque había habido unos robos por allí y que podían ser ellos. Una mentira del gobernador civil, era militar, que trató de remendar todo cuando se dio cuenta de que había metido la pata. Tenía ganas de esclarecer todo, pero el daño ya estaba hecho.

A raíz de estos hechos se desencadenaron manifestaciones en todo el país y la universidad incluso llegó a cerrar, algo inédito en la época en la que ocurrió todo.

Sí. Ya era un año en el que había bastantes jaleos. Pero en la universidad sí, se llegó a cerrar y se suspendieron las clases en Medicina. Aquí a Outes vino una gran cantidad de gente al entierro, autobuses y cientos de estudiantes; cada uno trajo una flor. Sé que había muchos guardia civiles por el monte vigilando. Yo lo que sucedió en Santiago ya no lo sé, volví al cabo de los meses, fui otra vez a la pensión y estaba la cosa muy revuelta.

Da la impresión de que sobre la muerte de su hermano se echó muy pronto una especie de ‘manto de silencio’. ¿Fue el deseo expreso de la familia o quizás consecuencia de la censura de la época?

De las dos cosas. Esto era un pueblo muy pequeño, una aldea, y aquí no venía nadie. Estábamos en casa encerrados, tan sólo se acercaban familiares todos los días. Hasta que empezó el juicio me parece que ya habían pasado un par de años desde que lo injuiciaron. Nosotros estuvimos aislados porque no se conseguía nada con la Dictadura, por mucho que dijeras iban a decir lo contrario.

Pero con la presión social se consiguió algo muy importante, pues el responsable acabó siendo condenado. ¿Alguna vez supieron de él o se dirigió a ustedes para disculparse?

Eso sí, fue condenado. Sé que murió, me lo dijo un señor amigo de la familia hace unos años. Me comentó que lo pasara bastante mal después, pero no lo sé. Creo que el padre de él le había escrito una carta al mío más o menos disculpándolo. Pero nada más, después no hubo ningún contacto. También quiso venir el gobernador civil a pedir perdón, pero no lo recibiera tampoco, dijo que no, que no entraba en esta casa. Él fue el que dijera que estaban robando, el que liara todo y el que puso la disculpa de que estaban persiguiendo a unos ladrones cuando era mentira. Primero declararon que iba corriendo y después se demostró que estaban parados, que no escapaban de nadie. El Gobierno Civil dijo que estaban escapando porque hubo un robo, que el policía los persiguió y que disparó al aire... bueno lo de siempre. Pero nosotros no tuvimos contacto con nadie.

Viviendo en una democracia, cuesta asimilar sucesos como el que rodeó la muerte de su hermano.

Se quitó una vida por nada. Truncó una vida, una carrera y una familia. Fue muy duro. Tuvimos muchas desgracias, unos palos terribles. Una tía mía me dice “a ver a quién le toca el próximo”, porque cada cierto tiempo nos pasaba algo. Ahora parece que hemos parado.

Me gustaría cerrar el círculo hablando de Chema. ¿Cómo era él?

Era una persona muy alegre, sociable, juerguista y un estudiante normal. Tenía un cierto mundo. Fuera al concierto de la isla de Wight y estuviera en Londres un verano aprendiendo inglés. También estaba en la tuna, pues en aquellos tiempos era lo que había, no se podía hacer otra cosa. Me acuerdo mucho de él... y parece mentira que ya hayan pasado cuarenta y tantos años. A los tres años nació mi hija, era la primera nieta, y eso en casa se notó mucho. Mi padre era muy niñero y estábamos muy tristes, pero con la llegada de Pepa empezó a cambiar todo. Y la gente se portó muy bien con nosotros, el alcalde de Outes fue muy amable y cariñoso.