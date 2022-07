La oposición añade temas a la lista de demandas de Rueda a Sánchez

Respuesta por distinta vía y con diferencias al apoyo que pretendía recoger Alfonso Rueda para acudir a la reunión con el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez este jueves. Los dos grupos manejan tiempos distintos aunque una coincidencia ante el presidente de la Xunta: soluciones para los problemas de la ciudadanía.

Rueda espera salir de su encuentro con Sánchez con soluciones para los problemas de Galicia, en relación a asuntos “irrenunciables” como la llegada del AVE al resto de ciudades, concreción sobre los fondos europeos o la transferencia de la ordenación del litoral.

“Tengo temas propios de Galicia que no voy a renunciar a tratar con el presidente del Gobierno. Creo que los conoce de sobra o que debería conocerlos y espero salir con una solución para problemas que son específicos de Galicia”, afirmó reclamando concreción respecto a los fondos Next Generation, pues hay proyectos que “podrían crear muchos puestos de trabajo y que se han priorizado”, de acuerdo a las instrucciones recibidas su día de la vicepresidenta económica Nadia Calviño y de los que aún no se tienen noticias. “Nada sabemos a día de hoy, se van cumpliendo los plazos y necesitamos certezas respecto a lo que va a pasar”, ha expresado Rueda.

También ha condenado los planes del Gobierno central de “eliminar todo vestigio de presencia humana en el litoral” y ha señalado que reclamará la gestión de la competencia de la ordenación del litoral porque ahora mismo “muchísimas industrias que crean riqueza y puestos de trabajo en Galicia no saben lo que va a ser de ellos en el futuro”. “Se puede hacer sin la necesidad de modificar el Estatuto. Es relativamente fácil y puede hacerse cuanto antes”, dijo.

Por último, ha insistido en las decisiones que tiene que tomar el Gobierno central en materia de sanidad, como “la creación de más plazas MIR en atención primaria”.

“Estamos tomando todas las medidas que podemos tomar en base a nuestras competencias, pero hay otras que les corresponden al Gobierno central y que inexplicablemente no se están tomando, se están demorando y se están dando excusas”, señaló.

CARTA DE ANA PONTÓN. La portavoz nacional del BNG manifestó la necesidad de “elevar el listón” de las demandas de Rueda, que ha calificado de “poco ambiciosas”, y recoge en un nuevo documento una contraoferta con medidas más concretas. En la misiva, como ha trasladado en rueda de prensa, Pontón se sitúa al lado de la defensa de los “intereses” de Galicia para hacer las reclamaciones a Sánchez, la primera de ellas, la declaración de zona catastrófica de los lugares más afectados por los incendios.

Asimismo, Pontón apostó por ser más concretos en demandas como la de plazas Mir, de forma que sea Galicia la que pueda escoger la oferta que se hace, tanto para estos exámenes, como para los de psicología y los de enfermería, con la transferencia de la competencia de formación sanitaria. También exige tres juzgado de violencia de género y las mesas de As Pontes y Meirama para una transición energética “justa”.

Entre otras cuestiones, el BNG reclama una comisión mixta Xunta-Estado para definir cómo se pueden repercutir los beneficios de la producción eléctrica en Galicia; la transferencia del ingreso mínimo vital; una auditoría de túneles y puentes y fijar un calendario de reparación para la conexión de la A-6, así como una comisión de seguimiento Xunta-Estado y sectores económicos afectados; y la bonificación de los trenes Avant, un plan de corredor atlántico de mercancías y un servicio de cercanías. “Tenemos máxima disposición para sumar en los intereses de Galicia”, ha tendido la mano, la líder nacionalista, quien ha reclamado que “poner encima de la mesa una propuesta ambiciosa”.

EL PAPEL DE FORMOSO. Por su parte, el secretario xeral socialista dijo que “hay que hacer los deberes en Galicia” y ha recordado que hace mes y medio el presidente de la Xunta tuvo un encuentro con la oposición y hay puntos de “acuerdo” que “son más necesarios que nunca”.

En este sentido, apuntó que “hay que llegar” a sumar 139 millones de euros para la atención primaria, porque, ha advertido, el “tiempo” les ha dado “la razón” y se está viendo “como dimiten los jefes de atención primaria y los colapsos van en aumento”.

También ha planteando la necesidad de abordar en Galicia el modelo económico, con el “convencimiento” de que el “talento se puede retener” en Galicia. Otra de las cuestiones es cambiar el modelo de residencias, cuya “debilidad” saltó en la pandemia, y hay que diseñar una fórmula de “garantía”.

Así las cosas, el PSdeG recordó la “coincidencia en muchas reclamaciones” que ya se habían trasladado en el encuentro con Rueda, pero “dejando muy claro que la solución a muchos de los problemas y desafíos que tiene ahora Galicia no pasan precisamente por la Moncloa, sino por la Xunta”.