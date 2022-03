La oposición aumenta su presión sobre el presidente de la Xunta

Desde el estallido de la crisis del PP nacional, la oposición gallega no ha dejado de pedir al presidente de la Xunta que aclare su futuro y, con él, el de Galicia. El fin de semana del 19 y 20 de febrero, su candidatura para tomar el relevo de Casado se daba ya por hecha en prácticamente todos los medios nacionales y autonómicos. Y desde entonces, la oposición, un día sí y otro también, le ha pedido que explique a los gallegos si va a dar el salto a Madrid y buscar sucesor al frente de la Xunta.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, volvió a insistir ayer. En su habitual rueda de prensa de los lunes, incidió así en que el jefe del Ejecutivo autonómico debe aclarar si “escoge Galicia o el Partido Popular”. “Por honestidad con los gallegos, que aclare cuanto antes si piensa dimitir y si su prioridad es Galicia o el PP”, consideró la dirigente nacionalista, quien juzgó que “a nadie se le puede pasar por la cabeza que sea compatible” el cargo en la Xunta con el liderazgo del partido en Génova, cuestión esta que se da prácticamente por descartada en las filas de los populares.

Pontón lamentó además la “parálisis” que se está reflejando, dijo, en “los últimos días” al frente de la Xunta, porque, añadió, el “tema central” que ocupa a Feijóo “es tapar la corrupción del PP y sus ambiciones personales”.

Así, señaló que “es indiferente” lo que ella pueda “pensar”, pero lo que sí urge es que Feijóo tiene que tomar una “decisión cuanto antes”. “Los gallegos se merecen claridad y que no se cree más crisis como consecuencia de las guerras de poder internas del PP”, aseveró.

Preguntada por el panorama político que se abre si se confirma que Feijóo deja la política gallega, la líder de la oposición rechazó “avanzar acontecimientos. De este modo, y tras recordar que faltan dos años para las elecciones en Galicia, subrayó que primero lo “honesto en términos políticos es que se comunique ya” la decisión.

Ana Pontón recordó que estamos en “una crisis con miles de problemas” que hay que solucionar, una “crisis de pobreza muy alta, crisis demográfica...”. “Y si ahora tenemos un presidente con la cabeza en Génova es cada vez peor pra Galicia, este país necesita soluciones”, enfatizó la líder del BNG, que ha lamentado que ya había “un gobierno débil” y ahora “hay un presidente ausente”: “No se puede esperar por las ambiciones personales del señor Feijóo”.

El mensaje del secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, fuer ayer similar. El líder socialista también insistió en la “incompatibilidad clara” que supone liderar el PP a nivel estatal y al mismo tiempo ser presidente de la Xunta, por lo que, igualmente, pidió a Feijóo, que elija entre “Galicia y el Partido Popular”.

En declaraciones a la prensa antes de visitar el Consello da Cultura Galega, Formoso indicó que aunque en su formación respetan que Núñez Feijóo se tome el “tiempo” necesario para adoptar una decisión s, debe saber que “en el caso de presentarse finalmente al cargo del PP existirá una incompatibilidad clara desde ese momento”.

“Es imposible defender los intereses de Murcia o de Cataluña y los de Galicia en muchos aspectos. Esa incompatibilidad es más que manfiesta”, opinó el socialista. Además, marcó diferencias entre el caso de Feijóo y el suyo propio, ya que él, además de líder del PSOE gallego, es también alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña. “Toda la labor” que desempeña, alegó, se circunscribe a la comunidad gallega.

A su juicio, el “escenario es francamente distinto” porque “en esa incompatibilidad yo no me voy a ver porque estoy desarrollando mi actividad en Galicia, sea en Lugo, en A Coruña, en As Pontes o en Vigo”.

Cuestionado por la eventual marcha de Feijóo y el escenario que se abriría en Galicia, González Formoso insistido en que debe abordarse “cada cosa en su momento”.

Al respecto, no considera necesario un adelanto electoral al indicar que “los gallegos son los que tienen la capacidad de decidir quien debe ser presidente” y “eligen gobierno cada cuatro años”.