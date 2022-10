La oposición y el PPdeG vuelven a enfrentarse por la gestión de los fondos extraordinarios del covid

Santiago. La oposición acusó ayer a la Consellería de Sanidade de “opacidad y falta de transparencia” en las cuentas del Sergas, mientras el PP se mostró “sorprendido” por escuchar “la letanía permanente de falta de transparencia y de la falta de gestión de la Xunta” y pidió “seriedad” para hablar de recursos públicos. La discusión sobre las cuentas del Sergas tuvo lugar durante una moción debatida en el pleno del Parlamento, presentada por el PSdeG y tumbada por el PP. En ella, el grupo socialista solicitaba elaborar un informe del destino de gasto de las cuantías recibidas como Fondo Extraordinario Covid en 2020 bajo criterios sanitarios, con especial atención a “los 159 millones de euros no dedicados al ámbito sanitario”, sobre los que pidió saber su destino. El diputado socialista Julio Torrado expuso que 4 de cada 10 euros se destinan a Sanidade, pero “hay muchos que son opacos” y que “no se sabe a dónde van”. Además, criticó el “uso abusivo de contratación menor” y denunció que “no es posible que el 85% de la contratación que se hace por este sistema lo haga el Sergas”. En esta misma línea, la nacionalista Montse Prado destacó que la acción del Gobierno de Rueda “no va destinada a la transparencia”, sino que “va enfocada a favorecer a los que más tienen y no para la mejora de los servicios públicos”. “Sorprende escuchar la letanía permanente de la falta de transparencia y de la falta de gestión de la Xunta”, respondió el diputado del PP José Manuel Rey Varela, que defendió que el Gobierno gallego “atiende a las recomendaciones de Contas”. “No le puedo consentir que hable de contabilidad opaca. No hay ni un solo euro de la Xunta que no esté sometido a intervención delegada de la comunidad y, en el caso del Sergas, con un doble sistema”, contestó a Torrado. Sobre los fondos Covid, reiteró que el gasto ejecutado “fue de 611M€”, “por encima de los 517 millones recibidos”. EP