La pesca artesanal gallega, en pie de guerra contra el nuevo reglamento de la UE

El nuevo Reglamento de Control de la pesca que baraja la Unión Europea (UE) ha encontrado un rechazo absoluto del sector de la pesca artesanal de Galicia. Con alrededor de 4.000 embarcaciones, tantas como existen en el resto de los países miembros, los pescadores gallegos consideran que no se puede legislar sin conocer la idiosincrasia de las regiones, y, con más razón en este sector, la de la comunidad gallega, potencia absoluta en la pesca.

José Antonio Pérez Sieira, desde Ribeira, presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, explica que “los nuevos requisitos” que la UE pretende imponer “son imposibles para nosotros”y, además, “innecesarios en la mayoría de los casos”.

Y es que, de salir adelante la norma, estarían obligados a instalar aparatos de geolocalización y cámaras, así como remisión de datos desde las embarcaciones para la flota de entre 4 y 12 metros y para las mariscadoras. Es decir, las embarcaciones de 4 a 12 metros deberán llevar un geolocalizador y un “diario electrónico tipo PDA para restransmitir sus capturas antes de descargar en puesto”, in situ. Las de más de 12 metros, “que en algún momento hayan incumplido las normas y sufrido una sanción, tendrán que instalar cámaras a bordo”, y “las mariscadoras de a pie, geolocalizador y PDA. Lo llevarán en la cabeza, supongo, porque trabajan con el agua hasta el cuello”, explica indignado Pérez.

Y es que hasta ahora, explican desde las confradías, ya existe un sistema para restransmitir sus capturas. Cuando llegan a puerto se etiqueta el pescado o las capturas y ya desde la lonja se informa, por lo que no entienden la necesidad de hacerlo desde el mar. Además, en el caso de las mariscadoras, también porque el borrador indica que es válido para toda personas física, incluso sin embarcación. Salen del agua y un controlador pesa y etiqueta sus capturas, informando de ellas.

“La pesca artesanal de Galicia es un sector especial somos 4.000 embarcaciones de artes menores, tantas como hay en el resto de la UE”, explica Pérez Sieira, añadiendo que “estamos completamente en desacuerdo con estos cambios”. No solamente por el desembolso económico, que lo habrá, sino porque para muchos de ellos será casi imposible instalar todos esos dispositivos. “En muchos no tenemos ni puente de mando para resguardarnos, ¿dónde vamos a colocar todo eso?, pregunta el presidente de las cofradías gallegas, recordando que muchas de ellas no cuentan “con electricidad a bordo”. Y recuerda que en lugares como la ría de Muros y Noria puede haber 800 faenando juntos en un espacio pequeño, por lo que la geolocalización no servirá de nada.

Galicia es diferente al resto, aseguran, por lo que este jueves darán una rueda de prensa, y el viernes convocaron una manifestación, a las 12.00, con concentraciones de buques en los puertos.