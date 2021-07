La pirotecnia lanza un SOS a Sanidade: está casi en la ruina

El sector de la pirotécnica en Galicia no está como para echar cohetes, ya quisieran. No puede más, la mayoría de sus empresas están al borde de la quiebra. La Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas alerta de que si esta campaña de verano la situación respecto a la pandemia no cambia, todo el sector y sus empresas “desaparecerán”. Los empresarios pirotécnicos, para evitar el peor y más previsible de los escenarios, piden “con urxencia” a la Administración autonómica que la desescalada que están viviendo sectores como el turismo, la hostelería, el ocio nocturno, los espectáculos al aire libre o las actividades culturales y deportivas también les afecte a ellos.

“Coa chegada da COVID-19, en marzo do 2020, fomos os primeiros en parar e agora, cando a situación mellora a causa da vacinación e todos os sectores están xa funcionando; nós non podemos nin traballar, nin defender o futuro das nosas familias e dos nosos empregados”, asegura este colectivo en un comunicado, donde informa de que “a día de hoxe non se poden disparar fogos artificiais”.

La Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas reclama “con urxencia” a la Xunta, “e antes de que sexa tarde”, que la eliminación de restricciones que están viviendo sectores estratégicos para la temporada de verano también le afecte a la pirotecnia gallega, un sector que en los años 80 contaba con 45 empresas en Galicia. Hoy sólo quedan 16 empresas, que generan cien empleos directos y otros cien indirectos. “Todos os proxectos empesariais pirotécnicos radicados en Galicia estamos a punto de desaparecer; pero non desapareceremos por falta de traballo; imos desaparecer polos atrancos das Administracións para poder traballar, e neste caso, da Administración autonómica”.

La Consellería de Sanidade, en el punto 4. Medidas especiais para determinadas actividades del Anexo I de la Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da Covid19 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 120-bis del 25-06-2021) establece el cierre temporal de diversas actividades entre las que figuran: I.7_Espectáculos pirotécnicos. La Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas considera que la prohibición “carece de fundamento e non ten xustificación”. Y lo explica: “Todos os nosos espectáculos son ao aire libre e pódense ver desde varios kilómetros de distancia; as Administracións locais que contratan os nosos espectáculos encárganse de controlar e facer cumplir a normativa en calquera concentración de persoas que poidera producirse mentres se disparan os fogos”. La prohibición se refiere a espectáculos por encima de 10 kilos de material pirotécnico, que son los que más actividad empresarial y facturación generan.

La patronal de los fuegos, que representa a catorce de las dieciséis empresas del sector en la comunidad autónoma gallega, aporta también otro argumento para reivindicar su derecho a desarrollar su actividad: “No resto de España, nas outras comunidades autónomas non existe tal prohibición”. El verano y sus fiestas concentran la mayor parte de la actividad de las empresas pirotécnicas de Galicia. Ahí se juega una buena parte de su viabilidad económica. “Se non podemos traballar no verán, estamos mortos”, reiteran los empresarios del sector.

El sector pirotécnico de Galicia, que da empleo a más de 100 trabajadores y genera otros 100 empleos indirectos, echa en falta la colaboración de la Administración autonómica. “Pedímoslle algo que consideramos xusto; pedímoslle que, cumplindo todas as medidas de seguridade sanitaria respecto a COVID-19, poidamos traballar”.

Facturación y SOS

La pirotecnia gallega, que antes de la llegada de la pandemia facturaba en torno a los tres millones de euros anuales, lanza un SOS a la Administración autonómica y, en concreto, a la Consellería de Sanidade, encargada de liderar el Comité Clínico que decide puntualmente sobre el fin de determinadas restricciones. “Queremos que nos teña en conta, que escoite os nosos argumentos”. Porque “esta prohibición, que creemos sin sentido, é a puntilla para o sector”. “Únicamente queremos sair adiante, queremos que as nosas empresas sigan sendo viables, o único que queremos é traballar baixo todas as medidas de seguridade agora que comenzamos a ter encargos dos nosos clientes, agora que empezábamos a sair do túnel”, reclaman los empresarios pirotécnicos gallegos, tras más de año y medio bajo mínimos y prácticamente sin ningún tipo de actividad. La Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas denuncia su “total indefensión”.

“Se non iniciamos a actividade empresarial durante os tres meses de verán, onde facemos a maior parte da nosa facturación anual, non poderemos manter abertas as nosas empresas, non poderemos seguir mantendo os postos de traballo; estamos abocados directamente ao peche”. Así lanza el sector pirotécnico una llamada “desesperada” a la Administración autonómica. “Pedimos que nos axude para poder traballar, nada máis”, reitera la Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas, que representa una actividad tradicional arraigada en la cultura popular de Galicia desde hace siglos. En la asociación hay empresas con más de 100 años de vida. “En Galicia non hai festa sen foguetes”, reclaman ya a la desesperada. “Pedimos axuda a Administración autonómica antes de que sexa tarde”.