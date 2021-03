La plantilla de Ence despierta en Madrid a la ministra Ribera

El secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, culpó a PSOE y BNG de ser “responsables” del “ataque a las industrias” gallegas situadas en la línea de costa si finalmente sale aprobada en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En una rueda de prensa ofrecida el viernes, el número dos de los populares gallegos volvió a alertar contra el artículo 18 de este texto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que reafirma el límite de 75 años para las concesiones en dominio público marítimo-terrestre y hace nulos los actos administrativos que prorroguen este plazo máximo.

“No hay ecología posible destruyendo miles de puestos de trabajo como pretenden los socialistas”, aseguró Tellado, quien lamentó que esto vaya a afectar a “cientos” de compañías de la cadena mar-industria que van a ver “cómo sus concesiones se reducen en más de 40 años”. “Es una llamada directa a la deslocalización de empresas y a una desinversión en Galicia”, insistió.

En lo que respecta al BNG, Miguel Tellado lamentó que el Grupo Plural –al que pertenecen los nacionalistas gallegos, junto a Junts, Más País, Compromís, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y PRC– votase a favor del mencionado artículo 18 durante la ponencia que elabora el texto final de la ley debido a las “presiones” del PSOE.

Para el secretario general de los populares gallegos, el Bloque está “completamente sometido” no solo a Pedro Sánchez, sino también “a Teruel Existe o a Íñigo Errejón”, líder de Más País. Además, ha tachado de “tremendamente lamentable” que “el futuro de la cadena mar-industria” de Galicia se decida “desde el Paseo de la Castellana”. “Qué bajo ha caído el BNG desde que lo dirige Ana Pontón”, apostilló.

En cualquier caso, Tellado garantizó que el PP de Galicia no se da “por vencido” y volverá a presentar “una enmienda transaccional” con la que el BNG “va a tener una nueva oportunidad para corregir sus propios errores e impedir que esta ley sea aprobada con esa redacción tan lesiva para la industria” de la comunidad. “Lamentablemente, no creemos que en el BNG vayan a aprovechar esta oportunidad para rectificar y defender los intereses de los gallegos, más allá de que no pinten nada en Madrid como ya nos han demostrado: son los ‘pagafantas’ de Pedro Sánchez”, esgrimió.

Asimismo, el secretario general de los populares gallegos afirmó que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética “encaja peligrosamente con el discurso anti Ence que el BNG lleva defendiendo tantos años en el Ayuntamiento de Pontevedra y en Galicia”. En este contexto, un día después del altercado sufrido por el alcalde pontevedrés, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, por parte de trabajadores de la pastera en Lourizán, Tellado ha dicho que el PPdeG condena “todo tipo de violencia, sin ningún tipo de excusas”. Aunque dijo “compartir la situación desesperada” de la compañía y sus empleados, considera que “eso no puede justificar la violencia física ni verbal de una minoría”.

“Los trabajadores de Ence quieren conservar sus empleos. Nosotros compartimos esa reivindicación y lamentamos la insensibilidad de Ana Pontón, que lleva 20 años pisando la moqueta del Parlamento de Galicia, y del alcalde Lores, que espera a la jubilación sentado en la silla de su despacho”, añadió.

De todo esto se ha servido Tellado para criticar la “doble vara de medir” que tiene el Bloque, ya que le parecen “terribles” las manifestaciones de los trabajadores de Ence cuando “hace una semana aplaudía las manifestaciones violentas en las calles” contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

También desde Pontevedra el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez, rechazaba las manifestaciones del alcalde Fernández Lores. “Es absolutamente falso. Ni el Partido Popular ni Rafa Domínguez han instigado o instigarán ningún tipo de violencia”, afirmó.

Detrás de una pancarta con el logo del Partido Popular en la que se leía ‘Ence non se pecha. BNG y PSOE culpables. En defensa do traballo dos nosos veciños’ comparecían los portavoces del PP de Pontevedra y Poio, Rafa Domínguez y Ángel Moldes; el portavoz del grupo provincial, Jorge Cubela, y el diputado nacional, Diego Gago. Anunciaban la presentación de mociones en la Diputación de Pontevedra para reclamar la modificación de la Ley de Cambio Climático y reiteraban la enmienda explicada por Tellado. “Ence no se va. A Ence la echan”, insistían.