La plantilla le espeta al grupo Alcoa un “yanquis go home!”

No va más. Los trabajadores de la fábrica de aluminio de Alcoa San Cibrao, en Cervo, A Mariña, ya no aguantan más palabrería. Luchan por los 534 empleos amenazados por un expediente de regulación de empleo (ERE) en periodo de consultas, pero que parece inamovible por parte de la dirección del grupo aquí en España... y la del grupo en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Lo demostraron con el seguimiento al 100 % tanto de la plantilla como de empleados de las auxiliares de la huelga convocada ayer que replicaron gran parte de los comercios y negocios de la comarca lucense... y con la protesta de cientos de operarios ante la sede de la Xunta en San Caetano, Compostela.

El mensaje sonó alto y claro en medio de petardos y bengalas, un “yanquis go home” a la gallega: ya solo creen en la intervención pública de la factoría para que no se apaguen las cubas y se deje de producir aluminio primario en España. Son el último reducto, la aldea de irreducibles galos a lo Asterix... pero en el Finisterre europeo y en el mundo de la metalurgia. “Aluminios de España funcionaba antes de que llegase Alcoa y lo seguirá haciendo después” y “si la ministra –de Industria, Reyes Maroto– no tiene arrojos para intervenirla, la intervendremos los trabajadores”., avisaba sobre el futuro de la fábrica el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, a los medios.

Lo hicieron ante una fuerte presencia policial, lo que no les impidió llegar casi a rodear San Caetano, con lanzamiento de huevos, harina, pintura e incluso el otrora cotizado por la pandemia papel higiénico. No rebasaron la verja principal de la entrada principal, eso si, y ya en la parte trasera del edificio, con vistas a la estación de autobuses, quemaron varios muñecos vestidos con ropas de faena que simbolizaban el destino que parece reservarles el tercer mayor fabricante mundial de aluminio del mundo.

Arropados por compañeros de las plantas de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés, de otras electrointensivas como XEAL o Celsa Atlantic, de líderes sindicales como el de CCOO en Galicia, Ramón Sarmiento, políticos como la candidata del BNG a la Xunta, Ana Pontón, y la de Marea Galeguista María Chao, además de decenas de vecinos mariñanos, también realizaron una sentada y un simulacro de elecciones, a lo 12-J, donde el escrutinio dejó ganador con el 100 % de los votos a las papeletas depositadas con el “eu voto peche non”.

Hubo constantes consignas contra los despidos, el desmantelamiento, a favor de la intervención pública y de un precio de la energía estable. “As cubas non se paran”, clamaron. Todo ello, mientras se han lanzado petardos y se han encendido bengalas.

Zan se reúne hoy de nuevo a partir de las 9,30 horas en Lugo en el marco del proceso formal de negociación del ERE, que termina el 24 de julio. “Vamos a seguir luchando y defendiendo nuestros trabajos hasta el final”, dijo ayer.

Sin embargo, renunciaron a la prevista reunión con el conselleiro de Economía, Francisco Conde, al que dieron plantón. A Xunta y Ministerio de Industria le piden que dejen los juegos y actúen con contundencia. Y esto pasa por la intervención. “¡Fora ianquis, pandilla de mangantes!”, coreó A Mariña ya desde la noche del jueves, cuando se inició la huelga en la que los trabajadores quemaron el cartel de la fábrica y cortaron con barricadas en llamas los accesos y la vía férrea.

CONFRONTACIÓN. Desde A Coruña, y antes del plantón –llegó a tiempo para la fallida reunión–, el conselleiro Conde acusó al Gobierno central de “empeñarse” en cerrar la planta de Cervo, al tiempo que defendía que “hablar de nacionalizar es intentar confrontar”. En una entrevista con Europa Press, el titular de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección , Alberto Núñez Feijóo, indicó que “nos tomaron el pelo de forma continuada –con el estatuto electrointensivo– y con la solución en sus manos, quieren llegar engañando al 12 de julio para después ejecutar una política energética ideológica y cerrar las industrias electrointensivas”.

Francisco Conde, por su parte, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y a la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de tener como “único objetivo” que no se produzca aluminio primario en Galicia.