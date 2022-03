La Plataforma mantiene el paro de transportistas tras reunirse con la ministra

EUROPA PRESS. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte ha decidido mantener el paro de transportistas que comenzó el pasado lunes 14 de marzo tras haberse reunido con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Así lo ha anunciado en declaraciones a la prensa su presidente, Manuel Hernández, nada más acabar una reunión que ha durado en torno a dos horas, argumentando que el Gobierno sigue sin dar respuesta a sus reivindicaciones. En concreto, ha lamentado que la ministra siga sin garantizar que no se pueda seguir trabajando a pérdidas, aunque ha celebrado el “trato amable” que, en su opinión, les ha dado Raquel Sánchez. “Irremediablemente y muy a nuestro pesar, seguiremos con el paro nacional indefinido hasta que se aprueben las medidas provisionales necesarias que nos garanticen que podemos trabajar sin perder dinero hasta que se aprueba la ley definitiva que así lo refleje”.

En la reunión que la ministra tuvo el jueves hasta la madrugada con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el Gobierno ya se comprometió a presentar en un plazo de cuatro meses un proyecto de ley para trasladar al sector del transporte la noción que ya se aplica en la cadena alimentaria de prohibir trabajar a pérdidas. Sin embargo, Hernández ha insistido ante la ministra que, mientras esa ley se prepara, es necesario la aprobación de una norma transitoria que permita que los transportistas, en caso de desconvocarse el paro, puedan salir a la carretera sin perder dinero. Para el presidente de la Plataforma Nacional, las medidas aprobadas con el CNTC son “subvenciones y ayudas”, que admite que son buenas para el sector, pero que no son suficientes para paliar la “grave situación de quiebra” que vive el sector. “Son cantidades que no cubren ni el 50% de las pérdidas que sufrimos cada mes. Siempre va a ser más conveniente no arrancar que arrancar, porque hay que pagar gasolineras, ruedas, conductores. En estas circunstancias es mejor seguir parados”, ha señalado.

REVISIÓN DE PRECIOS. Por su parte, la ministra ya ha contestado que esa ley transitoria “no se puede hacer en unos días”, ya que es un proceso que requiere de más tiempo, recordando que el plan acordado la pasada madrugada ya recoge la presentación de un proyecto de ley que asegura una rentabilidad mínima para los transportistas.

Asimismo, las medidas aprobadas el pasado mes de diciembre, también con el CNTC, recogían la obligación de introducir una cláusula de revisión de precios que permite a los transportistas actualizar los precios a sus clientes, entre cuyas partidas se encuentra los posibles incrementos de los carburantes, como lo que se están ocurriendo actualmente.

Esta mañana, unos 4.000 transportistas, según cifras de la delegación del Gobierno en Madrid consultadas por Europa Press, se han manifestado junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para reclamar al Gobierno una reunión con Hernández, algo que finalmente ha ocurrido.

ACTOS EN GALICIA. Mientras, en A Coruña, transportistas han mantenido los piquetes ante instalaciones como el puerto herculino, precisamente a la espera de las asambleas para decidir si continúan o no los paros. Este sábado, a las 11,00 horas, se celebrará una de la Asociación Coruñesa de Empresarios del Transporte (Ascentra), cuyo presidente, Antonio Señarís, ha explicado que falta por conocer más detalles de lo que ofrece el Gobierno. "Hay medidas de interés, pero temas como la fijación de los descuentos del gasóleo genera dudas, no viene bien concretado", ha expuesto. Por ello, Ascentra esperará a las explicaciones que les den desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que forma parte de la mesa constituida entre el Gobierno y el sector del transporte.

Por su parte, Robustiano Camarero, transportista autónomo que participa en los piquetes en A Coruña, ha admitido que no le convence la propuesta hecha. "No voy a mover el camión por 600 euros al mes", señala sobre lo que le quedaría con los descuentos planteados. Además, ha vuelto a pedir al Ejecutivo central que escuche a los transportistas autónomos para reivindicar otras demandas, además del precio de los carburantes.nMientras, el presidente de la Asociación Empresarial de Transporte Río Miño (Aetram), Diego Arias, afirmó en la mañana de este viernes que se "mantiene" el paro, puesto que tiene que ser la Plataforma en Defensa del Transporte, la convocante, la que también ponga el fin a las protestas.