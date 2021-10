La política en Galicia no es ajena a los cantos de sirena que lanzan empresas

El dato es lapidario: más de cuarenta altos cargos de gobiernos tanto del PSOE como del PP dieron el salto a grandes empresas privatizadas, como Telefónica, Endesa, Repsol, Enagás o Red Eléctrica, que se convirtieron en destino de quienes antaño comandaban ministerios y gobiernos... con sueldos de seis cifras, al menos. José María Aznar en Endesa, Felipe González en lo que fue Gas Natural (Naturgy), la presidenta de REE, Beatriz Corrador... ejemplifican lo que se conoce como puertas giratorias.

Estos cantos de sirena, este lucrativo plan B para ex altos cargos ha vuelto a primera línea de la actualidad en un momento en el que, mientras ciudadanos, empresas e industrias pagan la electricidad más cara que nunca, el que fuera candidato socialista en Madrid Antonio Miguel Carmona acaba de fichar como vicepresidente de Iberdrola. Justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez choca con estas compañías con el fin de encauzar la imparable subida de las facturas energéticas.

Galicia no es sitio distinto. Los compañeros de Europa Press acudieron a la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas de la Xunta para conocer que este organismo ha resuelto, en algo más de un año, siete peticiones de ex altos cargos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para incorporarse a una actividad de ámbito privado, entre ellos, el que fuera director del Igape, la anterior directora xeral de Familia o el ex secretario xeral de Presidencia.

Las personas que participasen en el Gobierno, durante los dos años siguientes al cese, deben efectuar ante la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas declaraciones sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo al inicio. En un mes desde la recepción en el registro, debe pronunciarse sobre la compatibilidad con la actividad privada y publicada en la web de Transparencia.

Desde junio de 2020, la Oficina de Incompatibilidades, a cuyo informe ha accedido Europa Press, ha resuelto siete expedientes de incorporación, vinculados con seis ex altos cargos que dejaron su puesto en este mandato. Desde el cese en el cargo, tardaron como máximo seis meses en esa incorporación al ámbito privado tras el informe favorable, con plazo de un mes.

Caso a caso. Juan Manuel Cividanes, que fue director xeral del Igape y dejó el puesto el 24 de septiembre de 2020. En diciembre fue aprobada su incorporación a Xagoaza Inversiones S.L. y el 30 de diciembre de ese año como administrador y socio en una sociedad de nueva creación que no se especifica.

Amparo González, que fue directora xeral de Dinamización Demográfica en su última etapa en el Gobierno de Feijóo, obtuvo autorización el 1 de diciembre para incorporarse como asesora de empresas para Gallega de Suministros Industriales 2020.

El que fue secretario xeral de Presidencia, Manuel Galdo Pérez, que cesó en enero de 2020, fue autorizado para incorporarse como director gerente de la Cámara de Comercio de A Coruña en junio de ese año; mientras que el que fuera jefe de gabinete de la Consellería de Infraestruturas, Iago Domínguez, contó con la resolución favorable a incorporarse a la Gerencia del Clúster da Función Loxística de Galicia en octubre de 2020, tras cesar en abril.

El anterior director xeral de Comunicación de la Xunta, Lucas Martinón, que salió de su cargo en noviembre de 2020, recibió luz verde al impulso como autónomo de una consultaría de comunicación.

Finalmente, el informe incorpora la autorización para que José Antonio Vázquez Martín, exjefe de gabinete de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, asumiese en marzo de este año funciones de dirección y gerencia y prestación de servicios como arquitecto por cuenta propia en un estudio, tras cesar en septiembre del año pasado. La web no recoge más allá de 2020. Ese año, aunque no está en el informe, fue polémica la incorporación de la exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato a Greenalia, en febrero de ese año.

Polémica. En una comparecencia en noviembre de 2020, el director de Función Pública, José María Barreiro, defendió que no se apreciaba “incompatibilidad” alguna y justificó que la que fuera también titular de la cartera de Traballo realizó una “declaración expresa” de que ella no había firmado ni sobre la matriz ni sobre ninguna entidad del grupo en su labor como alto cargo .

Además, en aquella respuesta en el Parlamento gallego en noviembre de 2020, Función Pública remarcó que Mato cesó en el cargo el 27 de septiembre de 2018, por lo que su incompatibilidad acababa el 27 de septiembre de ese año, aunque la exconselleira ya había sido fichada en febrero. En mayo de 2021, la empresa la incorporó a su consejo de administración.

Otros pesos pesados. Hay más casos vinculados a ex políticos gallegos de alto nivel que dan este salto hacia el más lucrativo mundo empresarial. Es el caso de Marta Fernández Currás, viguesa que fue desde Interventora General de Galicia a conselleira de Facenda de Feijóo y secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos con Mariano Rajoy (entre 2011 y 2016), que en la actualidad es socia responsable del área fiscal en Galicia y Socia del área de Sector Público de EY en España.

Más reciente es el caso de José Blanco, exministro de Fomento lucense con el PSOE de Zapatero y exdiputado europeo, que fue fichado en mayo de 2020, junto a José Montilla –expresident socialista de la Generalitat catalana– como consejeros de Enagás, compañía donde la SEPI tiene el mismo capital que Amancio Ortega (un 5 %) y que retribuye a los miembros de su cúpula con unos 160.000 euros anuales.