La prohibición para entrar en salones de juego afecta a más de 1.600 gallegos

La vida puede dar un vuelco cuando menos te lo esperas. Para bien o para mal. Lo sabe bien José Ramón Romero, un coruñés de 43 años que le ha plantado cara a su adicción al juego, no sin antes perder mucho dinero y sufrir, tanto él como su familia. De hecho, su mujer y sus dos hijas son una parte muy importante de su recuperación y, cómo no, de esa sonrisa que se le adivina en la cara solo hablando con él por teléfono.

Pese a ser este un tema sensible, él quiere salir en este reportaje dando su testimonio con nombre y apellidos y foto. “No tengo nada que ocultar”, dice, al contrario, se siente muy orgulloso de poder decir que está en rehabilitación y si su historia puede ayudar a alguien, mejor.

José Ramón explica que todo comenzó hará unos 6 o 7 años. Antes hacía “mis quinielas de fútbol o la Primitiva, pero nada fuera de lo normal, pero un buen día fui con un compañero de trabajo a cenar y descubrí que había máquinas de apuestas. Gasté un único euro en un apuesta de que metía un gol un jugador del Atlético de Madrid y a raíz de ahí empecé a jugar”.

Para él no era algo social, sino que siempre jugaba solo, “escondido del mundo, mintiendo, sin que nadie lo supiera, ni amigos, ni familia, ni mi mujer... nadie sabía nada”, indica.

Robó dinero de las huchas de ahorro de sus hijas, pidió préstamos, tarjetas, etc. Pero en 2015 su mujer descubrió que “debía 18.000 euros en tarjetas” y comenzó su rehabilitación y dejó de jugar durante casi cuatro años. Sin embargo, como en la mayoría de las adicciones, cuando algo va mal o la vida te da un revés, esta puede convertirse en la válvula de escape y eso fue lo que le pasó a José Ramón. Su madre murió en 2018 y el recayó en su ludopatía.

Pero en esta ocasión su mujer estaba prevenida y cuando solo había gastado en el juego mil euros se enteró. “Tuve la gran suerte de que mi mujer me descubrió y encontramos a Agalure, que fue lo mejor que me pudo pasar para recuperar mi vida, como es así a día de hoy”. Él explica que entrar por la puerta de la asociación fue lo que le salvó la vida, y las ganas de salir adelante suyas, claro. Pero José Ramón asegura que “el que entra por esta puerta con ganas sale nuevo, con vida nueva. Ludópata, sí; para toda la vida, sí. Pero no pasa nada, es una enfermedad más. Yo sé que tengo dos enfermedades crónicas: la diabetes y la ludopatía”, y añade: “Si pudiera controlar igual de bien mi diabetes que como controlo ahora el juego...”.

Él acaba de ser dado de alta en su tratamiento de rehabilitación, casi un año le llevó, con terapias, psicólogos y reuniones grupales. De hecho, ahora que se puede considerar curado acude a Agalure a ayudar a citas de bienvenida de nuevos pacientes, porque sabe que escuchar a gente que pasó por lo mismo que tú y lo logró puede ser un empujón muy importante para tus “ganas”; como él lo llama. Quién lo va a saber mejor que un ludópata rehabilitado.

En ese año de terapia, de proceso, en Agalure le enseñaron normas, como la “forma de usar el dinero bien, aprender a no tener dinero encima y llevar lo justo que necesitas”. Si lo normal es llevar en la cartera 50 euros, pro ejemplo, por si acaso, ahora no lo puede hacer. “Al principio es muy difícil, pero solo puedes llevar el dinero que sabes que necesitas y vas a gastar”.

Por ejemplo, si sale a tomar un refresco, lleva el dinero justo para él. SI va al supermercado, escribe una lista de la compra y no puede salirse de ella, entre otras cosas porque no leva dinero para más. “Teniendo dos hijas como yo y que en el supermercado me pidan una chocolatina y no poder comprársela... es difícil. Y le tengo que decir que no la tengo presupuestada, porque tengo que apuntarlo todo. Esto me pasó con mis hijas, pero también valió para que ellas aprendieran. Saben que si iban conmigo y yo no tenía algo apuntado no se lo podía comprar”, explica. Porque sus hijas –de 7 y 11 años ahora– , desde el primer día, supieron lo que le pasaba a su padre.

José Ramón nunca jugó on line, solo presencial y en apuestas deportivas, así que el registro de autoprohibición para acceso a salas no le afecta demasiado ya que con solo entrar a un bar con máquina de apuestas, que no piden DNI, ya le serviría. “Por eso necesitamos la ley, es una enfermedad difícil de controlar. Necesitamos medidas para que no podamos acceder a máquinas, pero tampoco tragaperras ni apuestas, que incluso juegan menores en el descanso del instituto en el bar de la esquina”, remata.