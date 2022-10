“A día de hoy sabemos con certeza que el clima tendría una evolución muy diferente a la que ha tenido de no ser por las actividades humanas derivadas de la brutal industrialización de los siglos XIX y XX”, asegura el profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Jesús Fidel González Rouco, doctor en Física centrado en la reconstrucción paleoclimática y el análisis de datos de sus modelos a escala global y regional.

El experto explica a EL CORREO que “el cambio climático actual no se entendería si no es como resultado fundamental de las actividades industriales humanas y la emisión, en consecuencia, de grandes cantidades de dióxido de carbono, de nitrógeno, de metano...”. Después de unos aproximadamente 150 años emitiendo sin pausa ingentes cantidades de gases contaminantes a la atmósfera, ¿hemos llegado al punto de no retorno? González Rouco lo tiene claro: “Desde el punto de vista de la evolución, el cambio climático actual no tiene retorno”, ya que “ahora mismo es imposible volver a la situación de finales del siglo XIX”.

“El sistema funciona respondiendo a todos los cambios acumulados de las actividades humanas y a la acumulación de sus emisiones desde finales del siglo XIX, por lo que no es posible cambiar de repente la química del sistema volviendo al estado de finales del XIX”, afirma, concluyendo que “el cambio climático es un proceso ya en desarrollo e imparable”.

Pero no porque no haya retorno debemos conformarnos con la situación actual y dejar que esta empeore de cara al futuro. De hecho, todo lo contrario, “lo que podemos y debemos hacer es modular los impactos del cambio climático y adaptarnos socialmente a las transformaciones que está habiendo para que los cambios futuros tengan la menor intensidad posible”.

González Rouco recuerda que después del Tratado de París existe una hoja de ruta para tratar de reducir las emisiones de CO2, de forma que se logre limitar el aumento de la temperatura global antes de llegar a finales de siglo a no más de 1-2 grados. Con todo, evidencia que “a pesar de que con las políticas actuales se están consiguiendo grandes avances, cuestiones como la pandemia y la guerra de Ucrania lo plantean como un objetivo complicado”.

Por otro lado, el profesor de la UCM detalla que existe otro punto de no retorno, que es aquel que afecta a subsistemas concretos que se comportan de una manera particular, como puede ser el caso de los mantos de hielo polar o de la vegetación del Amazonas. “Estos subsistemas muestran un comportamiento no lineal y, si se les fuerza mucho, es posible que pasen por puntos de no retorno, es decir, que no puedan volver a la posición anterior: como en el caso de las fusiones del hielo polar o de la deforestación del Amazonas” . á.p.