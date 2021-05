La prueba de los hechos

Podría decirse que la vida es un juego entre los organismos y los hechos que pasan en el mundo, porque todos los seres vivos están en interacción constante entre el estímulo y la respuesta, y de sus respuestas depende su supervivencia. Las plantas no tienen sistema nervioso, pero reaccionan a los estímulos de la luz, el calor y la humedad y adaptan sus cuerpos al medio, o bien cambiando sus formas, o bien desarrollando complejas estrategias, como la de crear flores que atraigan a los insectos indispensables para su reproducción mediante la polinización.

Desde los insectos a los humanos, los animales disponemos de un sistema nervioso que nos permite percibir el mundo exterior y planificar nuestra conducta para sobrevivir, alimentándonos, defendiéndonos, atacando o reproduciéndonos. Nuestra vida es un juego entre el pasado y el futuro, miramos hacia atrás para saber de dónde vienen las cosas e intentar saber por qué razón ocurrieron, porque solo así podremos planificar nuestra conducta. Sabemos que el fuego quema porque alguna vez nos quemamos, y por eso nos apartamos de él, y sabemos por experiencia que el fuego calienta, que las cosas se enfrían solas, pero que hay que calentarlas; y todo esto que sabemos es nuestra visión de lo que es el mundo y las cosas, y de las personas que vivimos en él.

La investigación del pasado es algo innato para nuestra especie. Investigamos el pasado, ya sea en la vida cotidiana, en las labores más modestas o en las ciencias más complejas, utilizando las mismas reglas, las mismas formas de razonar. Pero muchas veces violamos esas formas del razonamiento natural cuando nuestros intereses personales, o de grupo, nos llevan a ocultar los hechos, deformarlos o interpretarlos de formas retorcidas, lo que vemos cómo está ocurriendo cada día más. Para poder orientarnos en el torbellino de información en el que se ha convertido el mundo podemos tres ejemplos: el de la investigación penal, arqueológica e histórica.

Aunque no seamos ni jueces ni fiscales, todos sabemos qué son los crímenes, cómo se investigan y cómo son los juicios, porque miles y miles de novelas y películas nos han permitido aprenderlo. Vamos a suponer que aparece un cadáver. Lo primero que tenemos que ver para saber cómo murió es en qué lugar apareció. Si es en una playa o un río comprobaremos primero si se ahogó: si es en un desierto, si murió de sed. Si el cadáver tiene heridas que indican una muerte violenta los forenses buscarán huellas de violación, si se trata de una mujer joven, pero no en el caso de un hombre anciano. Lo que harán con el anciano primero es ver si le han robado la cartera. Si la conserva y en ella hay 500 euros se excluirá el robo como motivo. Una vez establecida la causa de la muerte buscaremos al criminal, partiendo de un principio ya establecido por los romanos: cui bono, a quién beneficia el crimen, y seguiremos investigando, partiendo siempre de que hay un determinado número de crímenes que se cometen por las mismas razones. En el delito casi no hay nada nuevo bajo el sol.

Investigamos los crímenes que están contenidos en el código penal, lo hacemos según unas reglas y luego seguimos otras para hacer los juicios con todas las garantías. Todas estas reglas, a veces muy complejas, son conocidas y si se cumplen creemos que la justicia va de acuerdo con los hechos; si se manipulan o tuercen no.

Como el juez y el forense, el arqueólogo y el historiador se encuentran con los restos del pasado: unos documentos, o unos yacimientos. Y a partir de ellos intentan reconstruir lo que pasó. Si en una región todos los yacimientos de la misma época parecen quemados y destruidos simultáneamente, el arqueólogo pensará que hubo una invasión o una rebelión que acabó con las ciudades y aldeas. Si sobre ellas se construyen otras muy distintas pensará que llegó un pueblo nuevo y si además ve cerámica, armas o herramientas de un nuevo tipo se reafirmará en esa conclusión. Lo que diferencia a los historiadores y arqueólogos de los jueces es que en arqueología e historia no hay un pequeño número de delitos posibles, sino conductas muy complejas y difíciles de reconstruir e interpretar. Por eso, y porque esas disciplinas estudian el pasado de los pueblos y naciones, es muy fácil manipular el pasado, mezclando la política presente.

Ha habido un caso en el que el pasado no solo se manipuló, sino que se ocultó, e incluso se negó, dando lugar así al nacimiento del primer negacionismo, el del asesinato de seis millones de judíos en campos de exterminio. Hay negacionistas académicos, cuyos congresos se celebraron en Teherán, financiados por el régimen iraní, y los hay políticos, que pueden ser neonazis, ultranacionalistas, integristas cristianos o musulmanes e izquierdistas que identifican judío y capitalismo. Pero todos niegan la misma realidad.

Aunque Hitler prometió el exterminio de los judíos si llevaban al mundo a la guerra, sin embargo su régimen, que dictó cientos de leyes antijudías, nunca puso por escrito la orden de matarlos. La decisión se tomó en 1942 en la Conferencia de Wansee, en la que el Führer no participó personalmente. De esa conferencia no se levantaron actas, y además en ella se decidió llamar e ese proceso Nacht und Nebel, noche y niebla, dejando clara la voluntad de ocultar lo que se iba a hacer. Además, se crearon palabras para ocultar la realidad. Al genocidio se le llamó solución final del problema judío, al transporte a los campos asentamiento en el Este, y al asesinato en las cámaras de gas acción especial, de la que se encargaba el comando especial. Como los cadáveres se quemaron, y el gas utilizado era el Zyklon B, un matarratas, o el escape de motores diésel, y las cámaras del único campo que sobrevivió al final de la guerra, Auschwitz, eran duchas unidas a los crematorios, los negacionistas, como muchos políticos, periodistas y profesores actuales, aunque refiriéndose a otros temas, unieron los hechos para concluir que no existe ninguna prueba de que en Auschwitz hubiese cámaras de gas. Y es que además los crematorios fueron dinamitados por las SS junto con casi toda la documentación.

Pero hubo una excepción, la de la oficina de arquitectura del campo, que un modesto farmacéutico, a la vez que agudo historiador, Jean Claude Pressac, pudo consultar en Moscú, tras la perestroika, y que estudió en su libro Les Crématoires d’Auschwitz, París, 1994. En él fue reconstruyendo, gracias a la correspondencia comercial con la casa Topf, que aún sigue fabricando hornos crematorios, la vida de los crematorios mes a mes. Así calculó que el número de cadáveres incinerados fue de un millón nada más, porque los hornos se estropeaban constantemente por su continuo uso. Pero además descubrió una pequeña carta, que es la prueba definitiva de las ejecuciones con gas –los negacionistas dicen que los pedidos de Zyklon B eran para matar las ratas–. Y es que los arquitectos de las SS piden que se instalen extractores de gas en las duchas. ¿Para qué?; pues para extraer el gas venenoso y poder retirar los cadáveres más rápidamente e introducir al siguiente contingente.

Ese documento es la prueba definitiva de uno de los más dramáticos hechos de la II Guerra Mundial, porque no hay ninguna otra interpretación posible. Nuestro farmacéutico, a la vez historiador e investigador forense, demostró un hecho basándose en las normas comunes del razonamiento. Pero parece que se pretende que esas normas vuelen por los aires. Sigue habiendo neonazis, integristas islámicos, cristianos y políticos racistas de derechas o de izquierdas y nacionalistas de los tirios y los troyanos, que cada vez incitan más al odio al emigrante, al pobre, a las mujeres, a los que son de otro color político, de otro pueblo o de otra autonomía, que razonan como los negadores del Holocausto.

Como decía el viejo tango, “todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”. A la mentira le llaman posverdad, a la maquinación agudeza política, a la propaganda descarada marketing político, al arribismo más desvergonzado promoción política. Da la impresión de que ya nadie quiere razonar. Al hablar de las vacunas y la inmunidad de rebaño, o inmunidad de los corderos, se viola el sentido común ante la impotencia de una población desesperada. Se dice que la vacuna de AstraZeneca, probada en los ensayos en población menor de 55 años, que fue a la que se administró, causó trombos a los vacunados, pero no a los mayores de esa edad, que no fueron vacunados. ¿Es eso lo que dicen la ciencia y el sentido común? Los no vacunados no sufrieron los efectos secundarios porque no recibieron la vacuna, no porque sean inmunes a ellos. Pero como hay falta de vacunas y Europa ha protagonizado un soberano ridículo comercial, político y científico, el argumento se considera válido.

Cualquiera puede saber que no lo es, que no es más que un salto al vacío. Por suerte siempre nos quedarán científicos y farmacéuticos como Jean Claude Pressac capaces de razonar sin prejuicios y descubrirnos la verdad.