La rebaja de 20 céntimos por litro repostado se aplicará este viernes

Santiago. Más de trescientos empresarios gallegos de estaciones de servicio –el 70 % del sector por volumen de facturación que sostiene a unos 2.300 empleos–, aglutinados en la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes), advierten de que la crisis de los carburantes se agravará aún más si, como ellos temen, el Gobierno les hace adelantar los 20 céntimos al usuario que vaya a repostar a partir del próximo viernes.

Las estaciones de servicio gallegas, en concreto, son las de menor venta (de media) a nivel nacional, “son pequeñas empresas que pasan por una situación dramática después de dos años de pérdidas y estas últimas semanas sin ventas ni márgenes comerciales”, comentó el presidente de Fegaes, Julio López, al término de la Asamblea de la Confederación Española de Empresarios de Estacios de Servicio (CEES).

Con este panorama en mente, ante la medida anunciada de subvencionar 20 céntimos el litro de carburante, la asamblea de la CEES fue contundente: “Si lo que pretende el Gobierno es que sean las pymes y micropymes del sector quienes financien la iniciativa la realidad es que esta quedará sin éxito. No porque las estaciones no deseen contribuir, sino porque directamente no pueden hacerlo”.

Y Fegaes manifestó su total apoyo a la postura de la CEES, porque los empresarios gallegos tampoco podrían soportarlo, de manera que reclaman al Gobierno que clarifique ya cuál será el mecanismo por el que el Estado devolverá los 15 céntimos que los empresarios adelanten (los 5 restantes los ponen las petroleras).

En esta reunión, la CEES también reclamó un paquete de medidas para el sector con la rebaja del IVA a la cabeza, para que este se reduzca desde el 21 % al 10 %, tal y como se hizo con la electricidad. Asimismo, entre las otras demandas se encuentra la puesta en marcha de una línea ICO de liquidez para las empresas con comercio al por menor de combustibles de automoción.

Y es que, según Fegaes, el 70 % de las estaciones de servicio están en manos de pymes y micropymes, mayoritariamente de carácter familiar, que lo vienen pasando muy mal desde hace años. De ahí que esa inyección de liquidez sea imprescindible si se quieren salvar empleos y negocios, especialmente en la España Vaciada, y si se quiere garantizar el suministro en amplias zonas rurales.

Además, la CEES pidió la puesta en marcha de una línea ICO de avales que permita a las pymes garantizarse el suministro, ya que los costes de aprovisionamiento de una estación son realmente elevados y siguen subiendo. ecg