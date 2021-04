La refinería Repsol en A Coruña anuncia un ERTE para 212 trabajadores

La refinería de Repsol en A Coruña acaba de anunciar que presenta un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Una medida que afectará a un 212 personas, lo que representa el 31 % de la plantilla en la ciudad herculina. La compañía asegura que el ERTE durará como máximo seis meses.

Los motivos para presentar la medida, indica Repsol, son los cambios por la pandemia, el descenso de la movilidad asociada y la bajada en la demanda de crudo. “La crisis derivada de la pandemia generada por la COVID-19 ha provocado una contracción del consumo de petróleo inédita, con la mayor caída de la demanda global de la historia, tanto de hidrocarburos como de algunos de sus productos derivados, como el coque. Se trata de una situación sostenida en el tiempo que mantiene unos consumos de combustibles para la movilidad muy inferiores a los esperados”, señalan los responsables de la empresa en un comunicado.

Otro de los motivos es la situación por la transición energética, que va a requerir grandes modificaciones en las instalaciones de la refinería en los años venideros. La compañía señala que se prioriza la continuidad de la actividad en las instalaciones, a pesar de la caída de la demanda. “La refinería de A Coruña ha afrontado esta contracción del mercado con solidez y eficiencia, realizando distintas actuaciones operativas. Repsol afirma que en los últimos meses, el complejo industrial ha mantenido “un nivel de actividad por debajo de su producción habitual, una situación que se está dilatando en el tiempo”. “Durante todo este período ha estado flexibilizando y modificando su plan de producción, hasta detener alternativamente la producción de distintas plantas”.

Al hilo de ello, señala que este mes está prevista la parada de las unidades de coque y vacío 2, manteniendo la actividad en el resto del esquema productivo y el calendario de la parada programada de combustibles, prevista en mayo.

Según fuentes cercanas, este mismo jueves fue anunciada la decisión a los trabajadores coruñeses, así como a las autoridades locales y autonómicas. Esta decisión es una medida “socialmente responsable”, según la empresa, dirigida a la transformación eficiente del complejo industrial en el horizonte 2025. Repsol garantiza pese al ERTE sus compromisos de inversión en la refinería de A Coruña.

UN DESPROPÓSITO Desde el sindicato CIG, en un comunicado, afirman que la propuesta de ERTE presentado por la compañía es “un despropósito. Afirman que “o mantemento dos nosos postos de traballo é o pilar fundamental no que se sustenta a supervivencia da nosa Refinería e é por esta razón pola que queremos deixar claro que na Refinería da Coruña non sobra ninguén”.

Los representantes de los trabajadores aseguran que no comparten ni entienden ninguna de las razones que aduce la empresa, “mais tendo en conta que o horizonte de mellora da situación económica parece que irá ligado a un avance na vacinación da poboación mundial, feito que se está a producir agora mesmo”. Además, califican de “miserable” que Repsol “intente sacar tallada desta situación de pandemia para cargar nas costas dos de sempre as rebaixas salariais que propón na negociación do Acordo Marco e amedrentarnos a través dun ERTE totalmente inxustificado”, rematan.