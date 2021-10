La rutina es nuestra rutina

el diccionario de la Real Academia Española (DRAE) da dos acepciones para la palabra rutina. La primera es la que seguramente nos vendrá primero a la mente. Tiene que ver con las costumbre o hábito de hacer las cosas de un modo sistemático, más o menos automáticamente. Y aquí empiezan los problemas. Precisamente, la segunda acepción que da el DRAE para rutina es la de secuencia invariable de instrucciones que forma parte de un programa y se puede utilizar repetidamente. Quien haya programado computadoras alguna vez sabrá lo útiles que son las rutinas. Son piezas de software que realizan funciones de uso frecuente y que, como lo que hay en una caja de herramientas, uno va cogiendo cada vez que las necesita.

Dejemos de lado la informática y hablemos de las rutinas en nuestra vida diaria. A menudo nos aportan beneficios. Por ejemplo, pueden darnos estabilidad emocional y psicológica. Los padres y madres enseñamos a nuestros hijos, desde muy pequeños, a organizar una parte de su vida en torno a rutinas. El propio cerebro lo agradece, ya que así reduce el consumo de energía al no tener que fijar tanto la atención en ellas. Pensemos en el momento en que aprendimos a conducir. Mientras hacía las prácticas yo no podía atender ni a lo que me decía el instructor. Pero al adquirir cierta pericia en la conducción, vamos ya la mayor parte del tiempo con el “piloto automático”, sin pensar conscientemente y constantemente en lo que vamos haciendo, sea cambiando de marchas o poniendo el intermitente antes de girar.

Cuando hablamos de las rutinas en el trabajo ya empiezan los problemas. Todos sabemos que hace décadas que los robots están en las fábricas, realizando algunas tareas repetitivas, que en muchos casos realizaban antes las personas. Lo hacen con muchas menos dificultades y mucha más eficiencia que nosotros. Al principio poco a poco, pero ahora de un modo acelerado, los robots se han ido extendiendo, y no solo en los entornos fabriles, sino en hospitales, en las granjas y hasta en nuestras casas. Pero no solo se automatizan las tareas físicas. Cada vez más son las cognitivas las que son realizadas por computadoras o sistemas computarizados, no necesariamente robots.

Como han puesto de manifiesto los estadounidenses Daron Acemoglu y David Autor, se automatiza fundamentalmente lo que se hace repetidamente y de un modo muy pautado, sean tareas físicas o cognitivas. Por ejemplo, es mucho más fácil automatizar la labor de un docente que se limita a presentar contenidos y evaluar el progreso de sus estudiantes con exámenes tipo test, que el trabajo que realiza un jardinero en el cuidado de los parques municipales.

La automatización tiene muchas ventajas, pero sobre todo para las empresas, no tanto para los empleados, que sufren cada vez más el impacto del denominado desempleo tecnológico. “La rutina es nuestra ruina”, podríamos decir a modo de eslogan “ludista” de esta era de máquinas inteligentes. En todo caso, debe quedar claro que hablamos de tareas o incluso de acciones dentro de estas, y no de ocupaciones completas. Volviendo al ejemplo de la conducción, pensemos que aunque ya se ha automatizado la conducción en situaciones concretas, como es el aparcamiento o la conducción en autopistas y autovías, no existe todavía la posibilidad de tener coches plenamente autónomos, en todo momento y en cualquier situación.

Analice su trabajo y piense qué parte del mismo es rutinaria, aunque sea compleja de realizar o se requiera una formación especializada. Si es una parte muy significativa, mejor haga algunos ejercicios para salir de la rutina. El primero sería buscar otro empleo.