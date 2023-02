La segunda fase del juicio del Alvia arranca hoy con la comparecencia de las víctimas

El juicio del Alvia se retoma hoy pero ya con la parte penal del proceso finiquitada. Ahora toca el turno de dirimir la responsabilidad civil y determinar las indemnizaciones, por lo que a partir de ahora y hasta el final de la causa comparecerán las víctimas o sus familiares para exponer sus secuelas, junto con médicos, forenses, psiquiatras o neurólogos que los atendieron o evaluaron. En el primer día, hoy, están citados quince testigos, a los que seguirán mañana otros quince, al igual que el jueves. Las reclamaciones por daños ascienden a 57,7 millones de euros.

Precisamente, ante la nueva fase que ahora comienza, la plataforma de víctimas advierte de que “es imprescindible” que “salga toda la verdad” a relucir en el juicio por el accidente del tren Alvia, por el que murieron 80 personas y 145 resultaron, “para reparar tanto sufrimiento”.

La asociación ve “claras algunas cuestiones”, como que “además del maquinista siempre tiene que haber una segunda barrera de protección, que no había señalización lateral que indicara la limitación de velocidad y que Adif no realizó el análisis de riesgos preceptivo de la curva y por tanto no lo mitigó –un riesgo del que ya había alertado por escrito un jefe de maquinistas en su primer viaje–”.

En los análisis de riesgos, entre otras cosas, “hay que tener en cuenta y aprender de los accidentes que han tenido lugar anteriormente”, añade. En relación a esto, la plataforma considera “aterrador e indignante oír las declaraciones que en 2016 hizo en su comparecencia en las Cortes valencianas Andrés Cortabitarte, actualmente sentado en el banquillo y que fue el perito judicial del metro de Valencia, por lo que cobró 230.000 euros”.

Al respecto, recuerda que dijo que “la labor del perito es únicamente establecer las causas y establecer las recomendaciones suficientes para que eso no vuelva a ocurrir”. “Aprendemos de ello, si no, seríamos unos burros (...) Hay que ser muy cafre si tenemos constancia de que tenemos algún tipo de riesgo no pongamos las medidas suficientes para mitigarlo”, señaló.

“Lamentablemente, tanto peritos como testigos han dejado claro que había no una, sino varias formas muy fáciles de proteger la curva al alcance de Adif para mitigar el posible error humano”, avisan las víctimas. Redacción