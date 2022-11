La sequía echa por tierra una nueva campaña de la castaña en Galicia

Después de varios años de malas y escasas cosechas la de 2022 tampoco va a ser una campaña de la castaña con buenos resultados. Aunque todavía quedan días de recogida los productores ya aprecian como las condiciones meteorológicas del verano con temperaturas altas y escasez de lluvias no han sido nada favorables para la cosecha, más bien todo lo contrario.

El punto positivo está en que la situación parece haber mejorado considerablemente en lo que respecta a la plaga de la avispilla del castaño, una especie invasora que en el momento de su expansión ha causado importantes daños en los soutos gallegos y de otras partes del mundo y que por ahora no ha desaparecido del territorio.

“Esta campaña no será buena porque todavía juega contra nosotros el problema de la avispilla. La plaga entró hace unos seis años y mermó mucho la producción. Este año va remitiendo y controlándose con el método biológico, pero están presentes los daños que causó en la planta además de algún hongo que provoca la debilidad que le causa esta plaga al árbol. Además hay que sumar las temperaturas altas y la falta de agua”, resume Jesús Quintá, presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IXP) Castaña de Galicia y gerente de la empresa Alibós, ubicada en Monterroso.

A lo anterior, Quintá añadió que llevan dos o tres años que no hay cosechas óptimas para ser comercializadas con la calidad que requiere la IXG. “La sequía también ha hecho que la cantidad no sea mucha”, afirma.

Sobre la empresa que dirige cuenta que en un año normal hacen siete millones de kilos de castaña, siendo Alibós uno de los mayores productores de Europa de castaña pelada y congelada. “Una gran parte del producto lo conseguimos en Galicia pero también en Portugal y otros países de España o del mundo”, manifiesta.

“ Este año la campaña va fatal. Como decía las altas temperaturas del verano y la falta de agua nos llevó a que tuviéramos una cosecha muy inferior y de poca calidad, algo que podemos ver ahora que estamos en la mitad de la campaña, que empezó a mediados de octubre”, dice.

Reitera que la calidad que tienen que poner en el mercado debe ser óptima. “Tenemos más desperdicio de castaña que no puede llegar al consumidor”, destaca.

En definitiva Quintá asegura que en comparativa con un año normal hablarán de “menos del 50 % de producción”.

El precio por kilo de castaña que se paga al productor varía en función de la calidad, zona y variedad. “Puede ir en zonas malas desde un un euro por kilo y en zonas buenas aproximadas a los dos euros. En Galicia hay 81 variedades catalogadas y tenemos unas ocho principales que son las que demanda el mercado”, comenta.

el objetivo: la profesionalización del sector Desde hace trece años se está intentando desde la IXP profesionalizar el sector pero está resultando complejo conseguir que haya gente que viva de la castaña y que sea su primer cultivo. “Hay muchos productores pero son normalmente gente mayor en pueblos del interior de Galicia que tienen otro método de sustento, o bien son pensionistas o tienen otra granja u ocupación. Así, esta transformación que consideramos tan importante para poder tener una producción de calidad no se da”, señala.

Se va amparando a la IXP gente joven que quiere profesionalizar su trabajo o bien aquellos que tiene unas producciones importantes. “Quien recoge 500 kilos de castaña o 1.000 no ve la necesidad de inscribirse en un registro con todos los trámites que conlleva como si se tratara de una explotación de diez hectáreas”, añade.

Para Quintá no conseguir que se profesionalice el sector sería no tener un futuro. “Galicia es una potencia en la comercialización de castaña pero nos falta el tema productivo y a ver si de una vez nos ponemos las pilas y funciona el plan de establecimiento de nuevas plantaciones. Hay que destacar que vista la tendencia de los últimos años, el riego es necesario para las nuevas plantaciones sino no irán arriba”, concluyó.

la IXP está estancada Desde que se puso en marcha en febrero del año 2009, esta marca de calidad ha ido creciendo de forma paulatina y con altibjos hasta conseguir, en el 2021, 169 productores y 1.370 hectáreas de terreno amparadas. El año anterior eran 156 productores y 1.300 hectáreas de terreno.

El ámbito geográfico de producción de la indicación geográfica comprende el área del territorio de la comunidad gallega que se encuentra delimitada al oeste por la Dorsal Gallega y por la Sierra del Xistral hacia el norte. Abarca varios ayuntamientos de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra además de la totalidad de los de Ourense. Esto supone alrededor del 3 % del total de la superficie gallega con plantaciones de castaño, según un informe.

La IXP tenía en el año 2011 802 hectáreas inscritas, 109 productores, nueve comercializadores y almacenistas en fresco y cuatro industrias de procesado. Entonces, se produjeron 68.360 kilos de castaña, con un valor de mercado de 237.378 euros. A lo largo de los años, estas cifras han ido creciendo pero a partir del 2017 se produjo el freno.

La certificación de castaña creció notablemente durante los primeros años de la IXP, hasta alcanzar los 240.902 kilos en el 2016. Pero, a partir de ahí, estas cantidades sufrieron un acusado descenso, hasta llegar a los 28.655 kilos del año pasado (24.961 kilos en el 2020). Disminuyó también el volumen de negocio pasando de los 791.869 euros en el 2017,hasta los 233.000 euros hace un año.