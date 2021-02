La socialista Noelia Rodríguez, nueva alcaldesa de Ridabavia al prosperar la moción de censura contra el PP

OURENSE. EP. La socialista Noelia Rodríguez ha sido investida como nueva alcaldesa de Ribadavia (Ourense) al prosperar la moción de censura contra el regidor del PP, César Fernández Gil, con los siete votos a favor del PSOE y de Ribeiro en Común, la abstención del BNG y el rechazo de los cinco ediles populares.

La ausencia de unos presupuestos municipales para el 2021 ha sido la motivación para llevar adelante la moción de censura en Ribadavia contra el gobierno popular, según han manifestado tanto socialistas como miembros de Ribeiro en Común.

Un detonante que desde el Partido Popular han descrito como "excusa peregrina" puesto que, mientras Partido Socialista y Ribeiro en Común registraban las firmas para la moción de censura, la todavía concejala de Hacienda presentaba el presupuesto municipal.

Durante el pleno de la moción de censura han ratificado que ese ha sido el motivo principal sumado a "no haber logrado sacar adelante proyectos importantes para el Ayuntamiento durante 2 años" y "haber impedido que otros tuviesen lugar como distintos talleres deempleo". Así, PSOE y Ribeiro en Común han asegurado que "tras dos años para ponerse de acuerdo, van a gobernar juntos por Ribadavia".

En el turno de palabra del ya exregidor César Fernández ha reiterado que se trata de "una excusa", afirmando que las cuentas para el 2021 estarían aprobadas en el pleno ordinario" que tendría que celebrarse mañana". De este modo, ha aseverado que la moción es una "incongruencia" que solo "retrasará esos presupuestos, mínimo, un par de semanas".

En este sentido, ha sentenciado que todo "se sustenta en un relato falso entre Ribeiro en Común y Partido Socialista, un relato que no quieren que la realidad estropee". "El gobierno que llegó hasta aquí debería irse cómo entró, con la cabeza alta y sin estridencias, es lo que vamos a hacer, no como otros que se encuentran cerca y no puedendecir lo mismo", ha manifestado.

Además, ha instado al Partido Socialista a realizar mociones de censura en aquellos Ayuntamientos "en los que sí gobiernan y no tienen todavía un presupuesto municipal" poniendo por caso Manzaneda, Trives, San Amaro, Castro Caldelas y O Carballiño.

Precisamente, varios vecinos han acudido al exterior del Ayuntamiento para concentrarse en apoyo al regidor saliente, con pancartas en las que ha podido leer "gracias por el gran trabajo".



"FIN AL BALTARISMO"

Por su parte, el hasta la fecha portavoz de Ribeiro en Común, Brais Fidalgo, ha censurado que se pone fin "al baltarismo y cesarismo" y ha apelado a un gobierno "con la humildad que le ha faltado al alcalde", asegurando que, "a pesar de no haber esperado nada de él fue unadecepción importante y una deriva caciquil que se dedicó a polarizar y dividir a los vecinos".

Ignacio Gómez, del Partido Socialista, ha continuado las palabras de Ribeiro en Común y ha manifestado que "harán ahora lo imposible para que no vuelva puesto que llegó la experiencia de estos dos años".

Tras los alegatos, se ha procedido a la votación tras la que ha salido proclamada nueva alcaldesa Noelia Rodríguez Travieso delPartido Socialista. Por su parte, será teniente de alcalde Paula González de Ribeiro en Común.

Después de haber cogido juntas el bastón de mando la actual alcaldesa, Noelia Rodríguez, se ha referido a sus socios en el gobierno como "un mismo equipo" y ha pedido que "de las discrepancias salgan acuerdos" instando a la oposición "a trabajar en positivo". Ha expuestoque asume el cargo "con honor de ser la primera mujer alcaldesa de la villa, emoción, ilusión, respeto y pasión".

Así ha trasladado que "lo primero" serán cuatro objetivos fundamentales: los presupuestos sociales, reforzar los servicios sociales, la ayuda a la demanda de empleo y Ribadavia comodestino turístico. "Abordaremos las necesidades de las personas más vulnerables, habrá un plan específico de infraestructuras, obras y servicios, refuerzo de asuntos sociales y un plan de dinamización económica", ha destacado.