La "solidez" del fallo sobre Meirás despeja el camino a reclamar Casa Cornide

El abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, considera que la "contundencia del armazón fáctico de la demanda" por la propiedad del Pazo de Meirás y la "solidez" de la sentencia que estima sus argumentos y obliga a la familia Franco a devolverlo al Estado podrían "dejar abierta" la vía a presentar otro caso por la Casa Cornide, también en manos de los herederos del dictador.

Un informe histórico encargado por el Ayuntamiento de A Coruña "constata" que Franco adquirió este inmueble, ubicado en la Ciudad Vieja, de forma "fraudulenta", lo que supone "una de las patas" para reclamar por vía judicial su titularidad, según informan fuentes municipales.

No obstante y pese a que "cada asunto tiene sus peculiaridades", el abogado del Estado cree que "puede haber aspectos" de la sentencia sobre Meirás que "parece que dejan abierta esa vía".

"También el Estado, si considera que es un bien público, lo estudiará; en este momento, por los datos que tenemos, es un tema contractual con el Ayuntamiento de A Coruña, que era el propietario de ese edificio", ha abundado el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

El abogado del Estado jefe en Galicia y el delegado del Gobierno en la Comunidad han analizado este jueves la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña sobre la propiedad del Pazo de Meirás hecha pública ayer, que ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado, a la que se sumaron la Diputación de A Coruña, la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña y Sada.

Una jueza sentenció que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y que la familia de Franco debe devolverlo, una decisión que los herederos del dictador han anunciado que van a recurrir ante la Audiencia Provincial.

"No tenemos noticia formal pero tienen 20 días para preparar el recurso", ha precisado el abogado del Estado jefe en Galicia, que detalla que lo recibirán cuando se presente para impugnarlo.

Tras la apelación existe la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, aunque dice que no sabe si agotarán las dos instancias, este proceso no se va a resolver definitivamente en unos meses.

"Lo deseable es que con la rotundidad que tiene la sentencia la otra parte admitiese y no pleitease, pero el Estado de Derecho le permite hacer recursos y en el Gobierno estaremos a la espera de lo que decidan. Si presentan un recurso, nosotros también presentaremos nuestra defensa", ha declarado el delegado del Gobierno.

"Posibilidades podría haber de algún tipo de ejecución provisional, vamos a verlo", ha explicado a los periodistas el abogado del Estado, si bien ha matizado que la sentencia no es firme y "como tal no va a tener eficacia" hasta que no se ejecute de forma definitiva, lo que supone que la familia de Franco podrá seguir haciendo uso del Pazo de Meirás, ubicado en Sada (A Coruña), que fue la residencia de verano del dictador.0

A CORUÑA- EFE