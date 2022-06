La subida desbocada del gasoil también se ha comido la ayuda de los 20 céntimos

Santiago. La escalada de precios de los combustibles parece imparable y muchos ya se pregunta hasta dónde seguirán escalando los precios. Esta semana el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios (CEEES), Nacho Rabadán, no daba buenas noticias a los usuarios de las gasolineras, pues avanzaba que, de seguir así, podría superarse este mismo verano la barrera psicológica de los tres euros por litro repostado, una auténtica hecatombe.

“Yo no descarto ningún escenario, podríamos ver precios de tres euros por litro este verano”, confesaba Rabadán, que explicaba que las refinerían habían maximizado su producción de diésel porque la demanda supera con mucho a la oferta y su margen de refino al procesar el diésel es muy elevado.

Un precio tan elevado se traduce en que llenar el depósito de un coche con capacidad de 50 litros, costará nada menos que 150 euros, con lo que para un vehículo que consuma una media de 7 litros de combustible a los 100 kilómetros, recorrer 20.000 le costará unos 4.200 euros al año o, lo que es lo mismo, 350 euros al mes.

Ante estas alarmantes declaraciones, el presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes), Julio César López Vázquez, explica a EL CORREO que “solo se trata de suposiciones” y que “desde Galicia no compartimos esa tendencia a hacer previsiones, porque no sabemos lo que puede pasar o si, tal y como esperamos, el Gobierno tomará medidas para que los precios no sigan subiendo”.

Sea como fuere, confiesa que la situación es “muy díficil” para los gasolineros, especialmente para los pequeños que no dependen directamente de las petroleras, porque “nuestro margen de beneficios ya es prácticamente nulo”. Según los primeros cálculos que han realizado desde Fegaes, en estos momentos el beneficio neto de las estaciones de servicio por cada litro de combustible repostado es del entorno de los tres céntimos –cifra que, por otra parte, coincide con lo que el cliente paga de más por el gasoil una vez aplicada la ayuda del Gobierno–.

Se trata de un margen muy pequeño, antes era mucho mayor, y López Vázquez asegura que “hay muchas gasolineras que están abiertas por subsistir, pero que no están ingresando beneficios”, ya que “intentaron no superar el umbral de los dos euros, a pesar de que eso ya es algo imposible”. Así las cosas, desde Fegaes se apunta a las petroleras, como las responsables de que esos 20 céntimos de subvención ya no sean suficientes. Se mantienen a la espera de ver qué ocurre. e.cg