La supuesta ‘tasa’ de un asesor a Jácome: mil € al mes y las pagas extra

“El 11 de diciembre de 2019, don Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, me nombra asesor político, asignado a Democracia Ourensana, grupo de cogobierno en el mandato 2019-2023. Me exige una donación forzosa de mi sueldo mensualmente de entorno a los mil euros argumentando que solo voy a trabajar a media jornada, hecho que no se produce, a mayor abundamiento también me exige las pagas extraordinarias íntegras”.

El entrecomillado forma parte de la denuncia presentada ante el juzgado por uno de los asesores de Democracia Ourensana en el Concello. El escrito trascendió ayer y se suma a la denuncia presentada ante la Fiscalía por los cinco concejales díscolos que abandonaron el gobierno ante las supuestas irregularidades en la gestión económica del partido relacionadas con donaciones que se habrían exigido a cargos públicos y asesores, de las que responsabilizan directamente al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

También este asesor apunta al regidor: “Todas las conversaciones acerca del dinero, de mi contratación y cualquiera otra índole similar solo fueron tratadas única y exclusivamente con el señor Pérez Jácome, sin haberlas puesto en conocimiento de ningún otro cargo público, hasta los pasados días”, asegura en la denuncia, en la que detalla además que realizó las “donaciones” desde diciembre de 2019 hasta abril de 2020. “A partir de ahí –añade este trabajador– me plantea (Jácome) cambiarme la categoría a auxiliar político y ceso en ingresar las ‘donaciones’ . Éstas habrían alcanzado un montante de 5.145 euros, apunta también.

Según la denuncia, los ingresos se hacían en un cuenta bancaria titularidad de Democracia Ourensana, salvo los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, cuando “los pagos se realizaron en mano en la sala de junta de gobierno del concello de Ourense”. Junto al escrito, el denunciante aporta capturas de conversaciones a través de Whatsapp, publicadas ayer por el diario ABC. “Hola, acabo de cobrar. ¿Entonces prefieres que te lo dé en mano?” se lee en una de esos chats, que sigue con la otra parte contestando: “Sí. Próximo mes ya ingresas”.

Ese mes era enero, cuando el supuesto receptor cambia de criterio: “Este mes hacemos como el anterior. Mañana me lo das y después en febrero ya del otro modo”, se apunta en otra de las conversaciones capturadas.

El denunciante razona su decisión de acudir a la Justicia tras enterarse en días pasados de que había más casos como el suyo, “teniendo un entramado detrás de exigir donaciones forzosas a la mayoría del personal eventual de este Concello asignado al grupo político de Democracia Ourensana”. “Sin saber –matiza_ a que están destinadas mencionadas aportaciones”.