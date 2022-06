La tasa de absentismo en Galicia aumentó hasta el 6,2 % en 2021

La tasa de absentismo de la comunidad gallega aumentó del 6 % del pasado 2020 hasta el 6,2 % registrado en 2021, tal y como recoge el último informe del grupo Adecco. Sin embargo, esta subida porcentual de 0,2 puntos sigue siendo inferior al aumento producido a nivel nacional, de 0,4 puntos. Así mismo, la tasa de absentismo gallega (junto a la de Asturias, Canarias, Navarra, La Rioja, Aragón y la Región de Murcia) es una de las siete que se sitúan por encima del umbral del 6 %.

El absentismo constituye un fenómeno social, económico y laboral que en el pasado año propició la pérdida de 1.701 millones de horas de trabajo. Con la tasa disparada hasta el 7,1 % (máximo histórico) en 2020, a causa de la crisis sanitaria derivada del covid-19, el pasado año 2021 registró exactamente lo contrario, ya que esta variable disminuyó hasta el 6,6 % que, no obstante, es el segundo dato más alto de la serie histórica.

En el caso de la comunidad gallega, en 2021 se alcanzaron las 100 horas perdidas por absentismo al año por casa asalariado, aumentando con respecto a las 93 registradas en 2020. A nivel nacional se produjo una disminución de esta variable, pasando de 108 a 106 horas perdidas por persona y año.

En lo referente a las horas pactadas efectivas (horas anuales por asalariado), la jornada pactada más prolongada en 2021 correspondió a la Comunidad de Madrid (1.554 horas/año), seguida por Galicia y Cataluña, registrando ambas 1.614 horas. De este modo, Galicia, por segundo año consecutivo, se sitúo como la segunda comunidad autónoma con mayor número de horas pactadas efectivas.

La tasa bajó en once comunidades autónomas el año pasado. Los recortes más marcados correspondieron a Baleares (-2,8 puntos porcentuales), Canarias (-1,1) y Castilla y León (-0,7). Por su parte, las disminuciones más moderadas de esta variable se dieron en la Comunidad de Madrid, Cantabria (-0,2 en ambos casos) y Aragón (con un descenso de solo una décima).

Por otro lado, seis comunidades registraron aumentos en su tasa y, por tanto, las evoluciones menos favorables. Se trata de La Rioja, con un incremento de 6 décimas, seguida por Extremadura (4 décimas) y por Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana (2 puntos).

Al igual que en los dos años anteriores (2019 y 2020), la mayor tasa de absentismo correspondió al País Vasco, con un 8,4 %. Le siguieron Cataluña (7,2 %) y Asturias (6,9 %). A día de hoy, únicamente dos regiones tienen tasas de absentismo inferiores al 5 % (Baleares y Andalucía, con 4,89 % y 4,6 % respectivamente), en comparación a las cinco que había en el 2019.

El primer trimestre de 2022 refleja, de nuevo, una subida en el absentismo laboral, que alcanza una tasa histórica del 7,5 %, lo que supone 0,9 puntos más con respecto al último trimestre de 2021. En 2021 hubo una media de 16,1 millones de asalariados y, según estimaciones de Adecco, a lo largo del pasado año el absentismo resultó en la pérdida de 1.701 millones de horas de trabajo. El coste total para el conjunto de la economía es de casi 37.000 millones de euros anuales, lo que equivale a 3,1% del PIB (calculado al multiplicar las horas no trabajadas por el coste laboral total por hora). Considerando que la jornada pactada anual fue de 1.814 horas, el informe concluyó que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 937.900 asalariados no trabajaron durante todo el año. Por tanto, 1 de cada 16 personas, aunque son asalariadas, no trabajan.