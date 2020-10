La UDC exculpa a Endesa: “El origen de sedimentos del río Eume es natural”

Gracias a las fuentes públicas, los supermercados y un servicio municipal para los más necesitados, los vecinos de Pontedeume pueden consumir agua desde hace más de una semana. Según indicaba este lunes su alcalde, la traída ya es potable desde el domingo pero falta la autorización de la Consellería de Sanidade para volver a beber agua del grifo. “Tan pronto como Sanidade nos diga ok levantaremos a prohibición do consumo, xa se cumpren os parámetros do Real Decreto de Calidade da Auga”, indica Bernardo Fernández. Aún hay cierta turbidez en la traída, “pero xa se podería retomar o consumo”.

Este martes, se celebra la comisión de seguimiento entre Augas de Galicia (Xunta), ayuntamientos de Cabanas y Pontedeume, la suministradora del agua y Endesa. Y los consistorios preguntarán las causas y consecuencias de la problemática en el Eume, que achacan a la empresa explotadora del embalse. Sin embargo, Endesa ya cuenta con un informe de la UDC que avala su gestión. Según la Cátedra de Ingeniería del Terreno, la turbidez del Eume se observa como un fenómeno natural “sin riesgo sanitario ni daño al medio”. Dicho estudio de la Universidade da Coruña asegura que “los sedimentos que enturbian el agua no tienen su origen en maniobras de desagüe del fondo de la presa o en vertidos accidentales, su fuente está aguas arriba de la cola del embalse y su movilización el resultado de una avenida excepcional”.

En el marco de la declaración de emergencia realizada por Augas de Galicia, la Xunta invertirá 1,5 millones de euros para modernizar la depuradora municipal. Ya el regidor Bernardo Fernández recalca que “a potabilidade normalizouse grazas a unha actuación de emerxencia na planta, pero con procesos manuais e con seis operarios as 24 horas... e iso era inasumible”. La inversión autonómica modernizará una infraestructura que tenía sus capacidades limitadas. Técnicos de Patrimonio Natural e investigadores de la UDC no detectaron daños en la fauna ni mortandad piscícola. Pero la Xunta hará seguimiento “para verificar que non mudan as condicións ambientais”.

También en la visita de la presidenta de Portos de Galicia este lunes a Pontedeume, se constató que de momento no hay daños evidentes en el marisqueo. De todos modos, el ayuntamiento ha solicitado investigaciones por parte de la Consellería de Medio Ambiente y del Ministerio para la Transición Ecológica para identificar a los responsables del estado del Eume. “Queremos saber as consecuencias para as 70 familias que viven do marisqueo, no caso de que exista mortandade pode chegar en días”, indica el alcalde.

Desde Portos de Galicia, su presidenta Susana Lenguas no quiso pronunciarse sobre esta problemática. Pero avanzó que se hará un estudio para el dragado de la zona portuaria, a la vez que se ha licitado por 240.000 euros la mejora de pantalanes e instalaciones flotantes.

En cuanto al informe de la UDC, procede de la Cátedra de Ingeniería del Terreno dirigida por el docente e investigador Jorge Delgado Martín. Asegura que “el cambio de color y transparencia del Eume obedece al incremento de partículas de arcilla en suspensión”. E indica como causa un episodio de lluvia intensa en agosto, que coincidió con el nivel bajo de la lámina del embalse: “Esto condujo al arrastre de sedimentos”.