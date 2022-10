La unidad política frente al veto pesquero se resiente

El inicial clima de unidad en la política gallega en su rechazo al controvertido veto europeo a la pesca de fondo parece tambalearse por momentos. Al menos eso se traduce del último cruce de declaraciones entre la bancada de la oposición, BNG y PSdeG, y el oficialismo.

Así, en la jornada de ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mantuvo un encuentro con varios representantes del sector afectados por el nuevo reglamento. “É un problema que de todos e de todas, que afecta de cheo ao conxunto da economía galega e debemos afrontalo desde esa perspectiva de País”, señaló Pontón, quien llamó también a “redobrar a presión política, social e institucional”, así como a “insistir no dereito da frota a pescar, en que a pesca é vertebral en Galiza desde o punto de vista económico”.

En esta línea, la líder nacionalista insistió en la necesidad de que el Estado formalice de una vez la presentación de un recurso judicial acompañado de la solicitud de medidas cautelares que permitan la suspensión del propio veto. De igual forma, esta solicitó la creación de ayudas para el sector que garanticen “todos e cada un dos postos de traballo”.

El PSdeG redobla sus ataques. Por su parte, los socialistas gallegos exhibieron un tono aún más duro y arremetieron con fuerza contra el Ejecutivo gallego. El portavoz parlamentario de la formación, Luis Álvarez, centró sus críticas contra el titular de la Xunta, Alfonso Rueda. “¿Qué hace Rueda?, pues va a estar a las 12 de la mañana en la RAG. Francamente creo que la RAG (Real Academia Galega) va a seguir allí la semana que viene, dentro de medio año”, afirmó Álvarez, haciendo referencia al hecho de que el propio Rueda no haya programado en su agenda una cita con el comisario europeo de pesca, Virginijus Sinkevicius, a diferencia de su homólogo andaluz, Juanma Moreno.

Los ataques de Álvarez fueron más allá al afirmar que el presidente “no está a la altura de las circunstancias”, añadiendo que “aún no es consciente de que representa a Galicia” y que actúa “de forma vicaria”, esperando a que “Génova le marque la ruta” a Galicia.

El primero en salir al paso de las declaraciones de Álvarez fue el propio portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, quien señaló que el veto pesquero representa “unha das cuestións que máis preocupan nestes momentos aos deputados do Grupo Popular”. Puy respondió al PSdeG señalando que estos “saben o deberían aprendido” que estar en Bruselas no es una garantía, para ironizar posteriormente con “un ejemplo muy reciente” de quien se fue a hacer “una foto” con el comisario europeo “y no consiguió nada a pesar de los titulares triunfalistas”, haciendo referencia al encuentro que mantuvo Valentín González Formoso con el propio comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, unas semanas atrás.