La universidad de Cesuga tendrá campus en A Coruña y Ourense

Cesuga International University, la universidad privada que promueve el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga), tendrá dos campus en la comunidad autónoma, en A Coruña y Ourense, pero también contempla la creación de sedes en otros países fuera de España, concretamente en América Latina y África. Todavía sin decidir su ubicación, será en grandes urbes como San Paulo, México DF, Colombia o Lagos (ciudad africana con más de 20 millones de habitantes).

Es esta la segunda iniciativa privada después de dar el primer paso el 12 de abril al llevar el proyecto al Registro de la Xunta. Queda ahora un largo camino por recorrer y de trámites por pasar. Trámites que está a punto de culminar la Universidad Intercontinental de la Empresa, auspiciada por Afundación, la obra social de Abanca.

Lito García Abad, el director de Organización Académica del actual centro de estudios, asegura que la intención de la futura universidad es que los gallegos “no se tengan que ir a otras comunidades a estudiar porque aquí no se le ofertan ciertas titulaciones”. Quieren captar el alumno de la comunidad, pero también de otras vecinas, como pueden ser Asturias o León. También estudiantes hispanoamericanos. “Queremos traer gente. Necesitamos capital humano”, asegura.

Y es que insiste en que es una “universidad muy diferente con titulaciones distintas, que no existen en Galicia, incluso ni en España en algún caso”. Un ejemplo es el grado en Gestión Sanitaria, que no lo hay en la Península. En Galicia no está implantada prácticamente ninguna. “Viene a complementar el sistema universitario gallego”, reitera. También proponen impartir algún título que ya existe en Galicia, “pero no tiene las suficientes plazas para atender la demanda que hay en el mercado. Venimos a complementar la demanda pública”. Y pone de ejemplo Enfermería, que la quieren ofertar aunque se imparta en los siete campus gallegos.

Se trata de 20 titulaciones entre grados, másteres y programas de doctorado, pero siempre muy en contacto con las empresas y ya adaptados a la futura norma que prevé el Ministerio de Universidades. Al menos de momento, su propuesta sí que es diferente de las instituciones académicas públicas. Algunos de sus grados serán duales, es decir, de los cuatro años que tienen, al menos uno de ellos, el último, lo pasarán exclusivamente en una empresa relacionada con sus estudios, con un plan de formación donde irán recorriendo los distintos departamentos con contrato laboral. “Eso en la pública no existe”, afirma Lito García Abad.

También dispondrá de doctorados industriales, en colaboración con los profesionales de una firma, haciendo proyectos de investigación dentro de la misma, además de un plan de becas y una apuesta muy fuerte por la investigación, de los que de momento no se desvelaron sus características.