La universidad privada prevé empezar a funcionar en el curso 2022-23 en Galicia

La Universidad Intercontinental de la Empresa ya tiene una fecha marcada en el horizonte para su apertura. El centro impulsado por Afundación, la primera universidad privada en Galicia, quiere entrar en funcionamiento en el curso académico 2022-23.

El presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, fue quien se marcó este objetivo, una vez que el anteproyecto de ley de creación de la universidad privada recibió el visto bueno de la Xunta, y a la espera del “último trámite”, que será su aprobación en el Parlamento de Galicia. A partir de entonces, se determinarán las titulaciones mediante decreto. “La idea es empezar en el año académico 2022-23”, comentó Escotet.

En declaraciones a los medios remarcó que no tiene “fines de lucro”, sino que pretende destinar “todos los ingresos a la institución y a los estudiantes”. En este sentido, declaró que se becará con un 25% del importe de la matrícula “a aquellos que no tengan medios económicos”. “Es importante señalar que nosotros no somos una institución privada comercial, sino auténticamente de servicio público”, subrayó.

PASOS LEGALES. En febrero pasado el Consello Económico y Social (CES), un órgano asesor de la Xunta, emitió un informe preceptivo no vinculante sobre el proyecto de una universidad privada impulsado por la entidad financiera, en el que detectó carencias en plazas, titulaciones y medios.

El informe del CES contó con dos votos particulares, uno de los sindicatos representados, totalmente contrario a la creación de la universidad privada y otro favorable de la patronal Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Tras este informe, el conselleiro de Educación, Cultura y Universidad, Román Rodríguez, aseguró que las “carencias” detectadas por el CES en el proyecto de ese centro de educación superior privado impulsado por la financiera Abanca “tendrán que ser subsanadas para poder seguir”.

La universidad debe cumplir con unos mínimos en materia de oferta académica, incluido abarcar al menos dos ramas de conocimiento y estar compuesta por un mínimo de cuatro títulos de grados y dos programas de doctorado.

En la rama de Ciencias Sociales, la oferta consistirá en un grado sobre Administración y Dirección de Empresas, otro en Negocios Digitales e Inteligencia Empresarial, un máster en Derecho Empresarial y Economía Digital y otro de Neuromárketing y Comportamiento del Consumidor, así como un programa de doctorado en Economía y Empresa.

En la otra rama, de Ingeniería y Arquitectura, prevé ofertar un grado en Ingeniería en Sistemas de Información y Ciberseguridad, un grado en Ingeniería Empresarial y Emprendimiento Tecnológico, un máster en Ingeniería de Datos e Inteligencia de Negocio y un programa de doctorado en Data Science y Ciencias de la Información.