La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) está más cerca de ser una realidad. El proyecto de universidad privada impulsado por Afundación superó el primer escollo en el Parlamento de Galicia, al no salir adelante las enmiendas de devolución presentadas por los partidos de la oposición.

Un debate en el que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sostuvo que se trata de un proyecto que es “complementario” a la actividad de las tres universidades públicas de Galicia, y aseguró que, en ningún caso, repercutirá en su financiación, mientras que los partidos de la oposición mantuvieron una línea argumental parecida, y se mostraron contrarios a una propuesta que no aporta nada nuevo y que no es necesaria en la actualidad en Galicia. Los diputados del BNG y PSdeG señalaron que supondrá una duplicidad de titulaciones ofrecidas y reclamaron a la Xunta de Galicia que vele por la enseñanza pública en lugar de alentar iniciativas privadas.

Román Rodríguez, habló de “un novo reto” e insistió, a lo largo de su ponencia, en que el proyecto cumplía con la legalidad vigente. Para reforzar su argumentación, Rodríguez recordó que la normativa de Galicia es “máis estricta” que la española, y que en los últimos años una docena de proyectos se habían quedado por el camino. El titular de Educación remarcó que la Xunta “estaría incumprindo a normativa” si hubiese tumbado también el proyecto de Afundación. “Cúmprense todos os preceptos legais”, insistió.

Rodríguez pasó por encima de “un texto normativo breve, que cumpriu co procedemento” y que cuenta “co informe favorable do Ministerio, co aval positivo do Goberno de España”. El conselleiro volvió a dejar claro que “axústase a normativa vixente, ten en conta a normativa do Tribunal Constitucional, respeta o previsto na lei do SUG sobre o catálogo de formacións complementarias e non reiterativas”. Este fue, precisamente, el punto de fricción entre el eje Xunta-PPdeG y los partidos de la oposición.

Román Rodríguez aseguró que “non terá incidencia na dotación orzamentaria do Plan Galego de financiamento universitario” ya que se autofinanciará de forma privada. “Non debería trasladarse á cidadanía a falsa idea de que isto vai en contra do apoio da Xunta á universidade pública”, reclamó.

A renglón seguido, subrayó que se trata de una “aposta polo ensino superior que quere ser útil para diversificar a oferta, sen menoscabo do bo facer das tres universidades galegas”. “É plenamente compatible e incrementa a oferta dun xeito complementario”, ahondó.

El conselleiro pidió “respeto ás normas e ao exercicio de liberdade, para que as persoas conten con opcións de decidir a súa formación superior”.

NADA NUEVO. El BNG y el PSdeG se opusieron frontalmente a esta iniciativa, y coincidieron en sus críticas en unas enmiendas de devolución que chocaron con el muro del PP en el Parlamento. Los representantes de ambas formaciones expusieron que el proyecto no aporta nada nuevo y que las titulaciones que se ofrecen sí que suponen una duplicidad si se comparan con las que ya se imparten en las tres universidades públicas gallegas.

Por parte del Bloque, Manuel Lourenzo aseguró que “é absolutamente innecesaria”, y puso el foco en que “se constitúe co informe negativo do Consello Económico e Social, co posicionamiento contrario das tres universidades e dos sindicatos e estudiantes”. Lourenzo tiene claro que “o SUG non necesita unha universidade privada”. “Estamos duplicando titulacións”.

Lourenzo también vertió críticas contra los precios de la matrícula, y lanzó una batería de preguntas al conselleiro de Educación. “Favorece a cohesión social que haxa que pagar máis de 7.000 euros o primeiro ano? Esta é a proposta de interese xeral? Hai igualdade de oportunidades?”. En este punto, Lourenzo se refirió a la iniciativa como “o chiringuito do PP e de Escotet”.

Noa Díaz, diputada del PSdeG, no ve “acreditada” la implantación e una universidad privada en Galicia, porque “as tres públicas do SUG cubren a demanda de estudos de ensino superior e con estándares de calidade avaliados e certificados”. Desmintió que se vaya a ampliar la oferta “porque a maioría de títulos xa existen”, y negó la oposición socialista a una iniciativa privada, sino que rechazan una propuesta que “non trae nada novo”.

Tampoco entiende cómo se puede justificar que se reduzcan plazas en la titulación de Administración y Dirección de Empresas en los centros públicos pero se autorice la creación de un centro privado que ofrecerá formación similar. Precisamente, recordó que esta titulación se ofrece en las tres universidades, en cinco campus, por lo que declaró que “nin hai complementariedade”.

A Ovidio Rodeiro, diputado del PPdeG, le tocó levantar el escudo sobre la propuesta de ley, y disparó a la oposición al tildar de “mentira absoluta” los argumentos sobre lo perjudicial que resultaría para el sistema público la implantación de la UIE.

El popular expuso que “vai crear emprego de calidade, aumentar a oferta e non vai sustraer nin un só euro das universidades públicas”. “Da a posiblidade de elixir en Galicia, porque hai moitos estudantes que optan por facer o grao ou o máster en universidades privadas”, detalló.

SISTEMA PÚBLICO. Los dos disputados de la oposición hicieron sendos alegatos en defensa de la educación superior pública. Manuel Lourenzo puso en valor lo hecho “pola cohesión social e a democratización do acceso a educación superior”. “Foi o carácter público da universidade galega o que permitu que as maiorías sociais puidesen ter acceso á educación superior. O que contribuiu á cohesión social das familias pobres. E o que se lles atraganta aos do PP que conciben a educación como un negocio para facer caixa. Pretenden converter dereitos en capital especulativo con prezos obscenos”, proclamó.

Díaz reclamó “que coiden o que é de todos”, para lo que solicitó una mayor financiación en el periodo 2022-2026, “sobre todo estrutural”, una de las demandas de las tres universidades. La socialista apuntó a la necesidad de favorecer los contratos estables, abordar el rejuvenecimiento del personal y mejorar las condiciones de los investigadores.

La socialista rechazó que se vincule la excelencia, la internacionalización, el aumento de la empleabilidad o la capacidad de atraer talento a la creación de la UIE, y comentó que “subxace unha menor querencia polo público”. Considera que son unas virtudes con las que cuentan los centros públicos, pese a la “asfixia orzamentaria” a la que somete el actual Ejecutivo autonómico al SUG. “Non imos apoiar o proxecto porque temos un sistema público de calidade acreditada que cubre a oferta”.

Estas críticas molestaron a Ovidio Rodeiro, que defendió la “aposta absoluta e total da Xunta pola universidade pública”, y puso encima de la mesa las tasas más bajas y el esfuerzo inversor del Gobierno gallego, un “récord histórico”, según el conservador.

FALTA DE TRANSPARENCIA. Lorenzo denunció que “non se gardaron as formas” y la “falta de transparencia” en todo el procedimiento, y manifestó que se trata de “una inmoralidade obscena que a mesma entidade rescatada con 8.000 millóns dos galegos reciba o premio dunha universidade”.

Al nacionalista le sorprendió el tono de los informes emitidos por la Secretaría Xeral de Universidades, “que debería velar polo cumprimento da normativa e fai un panexírico”.

Noa Díaz criticó que “a maneira de proceder desta lei adoleceu de falta de transparencia, denunciada por todos os que quixeron enmendar e presentar alegacións”. Así, censuró “os panfletos publicitarios e os folletos de patrocinio” emitidos por la Secretaría, “un auténtico despropósito”.

A Díaz le preocupa que el Gobierno gallego no haya corregido a Afundación cuando expresa que “supón un aforro no gasto público en educación”. Eso, a juicio de la socialista, “suporía o inicio do desmantelamento da educación pública superior en Galicia”.