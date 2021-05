La USC apuesta en su presupuesto por las personas y contiene gastos

··· Javier Ferreira lanza una petición firme y es la necesidad de que se impliquen todas las administraciones con la USC. “Nosotros somos ciudad y lo concebimos así”. Y es que Santiago o Lugo no se pueden pensar sin la institución académica. Y sin su espacio físico. “Tenemos miles de metros cuadrados en el casco histórico, casi 700.000 en el campus sur y en el campus norte (se refiere a Compostela). Espacios privilegiados de convivencia ciudadana. La ciudad tiene que tener una apuesta decidida”. De hecho, el desarrollo sur de Santiago no se entiende sin el campus, del que disfrutan las familias con sus hijos para pasear o tumbarse en el césped los fines de semana. “El mantenimiento es caro. La USC no tiene esos recursos. Yo creo que hay sensibilidad, pero faltan hechos”.