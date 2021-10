La USC se coloca en el top 10 de España en investigación

Santiago. Su trabajo versa sobre los impactos de la crisis económica de 2008 en el sector inmobiliario. Concretamente, investiga en primer lugar sobre la aparición de fondos de inversión internacionales y el tipo de operaciones inmobiliarias que llevan a cabo. En segundo lugar, el despliegue de nuevas normativas que regulan las operaciones de bancos y fondos de inversión en el sector inmobiliario y las consecuencias sociales de estas regulaciones. Analiza también los procesos de turistificación de la vivienda en el Mediterráneo español, tanto por el uso de aplicaciones cómo airbnb, como por la compra de vivienda por parte de extranjeros, y particularmente escandinavos.

¿De dónde viene su vocación?

Desde niño me interesaron distintos fenómenos y procesos sociales como los ciclos electorales, historia o características demográficas en distintos países, aparte del clásico entre geógrafos de aprenderme las capitales y banderas de los países. Así que pensé que Geografía sería la carrera que me ayudaría a entender con mayor profundidad estos fenómenos. Estudié la carrera en mi lugar de origen, Mallorca; hice el máster en Barcelona, doctorado en Mallorca, tuve una postdoc de tres años en Suecia y aquí estoy en Santiago. Mi vocación y carrera académica me ha brindado la oportunidad de viajar y vivir en lugares distintos increíbles.

¿Por qué eligió la USC?

Después de tres años en Suecia me estaba costando aún adaptarme al país: profesionalmente era feliz, pero más allá el hecho de ser un inmigrante y los rigores climáticos me pasaban factura. Surgió la oportunidad de volver a España de la mano del Grupo Ante en el Departamento de Geografía y el IP del grupo, Rubén Lois, me brindó total apoyo y confianza. Además se me dio la posibilidad de mantener una doble afiliación con mi universidad sueca, así que consideré que lo mejor era volver a España y establecerme en una comunidad y ciudades que eran desconocidas para mí como Galicia y Santiago.

¿Piensa volver a Mallorca?

La vida da muchas vueltas y nunca se sabe. Ahora mismo no tengo intención. Estoy en un momento vital que quiero conocer nuevos lugares y entornos sociales. Santiago y Galicia siguen siendo un lugar a descubrir para mí. Además, las condiciones laborales que se me brindan en el marco del contrato de investigador distinguido de la USC son francamente inmejorables. Tengo una distribución equilibrada de docencia e investigación y una flexibilidad casi imposible de conseguir en otro tipo de contratos en el contexto español. Santiago es, al menos de momento, el lugar para estar a nivel profesional y personal.

¿Cuál es la situación de los investigadores de dónde usted procede?

Me gustaría distinguir entre Mallorca y Suecia. En Mallorca hice la tesis en un momento de mucha precarización por la crisis de 2008, en un departamento que tenía tensiones internas. Mi experiencia ahí es que la situación de los investigadores es complicada, aunque me consta que la situación está mejorando.

En Suecia mi experiencia fue maravillosa: aparte de unos sueldos que son entre el doble y triple que aquí, hay una cultura de la igualdad y acuerdo inédita en nuestro contexto ibérico. Un ejemplo: el sueldo, el número de horas y tipo de docencia... se negocian cara a cara con el jefe de departamento, y cada investigador tiene a su disposición todos los medios para hacer una investigación en condiciones. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce en Escandinavia: cada vez es más difícil abrirse paso laboralmente como extranjeros, especialmente si uno es ciudadano no comunitario.

¿Conocía Santiago?

Para nada. Tenía algunos contactos en la USC. El día que vine a firmar mi primer contrato fue mi primer día aquí.

¿Qué impresión tiene de Santiago, sus compañeros y la USC?

El patrimonio del centro histórico es algo casi único en el mundo y la vida social es muy activa. El clima no es el mejor, pero ya estoy acostumbrado a condiciones climáticas adversas. Mis compañeros son muy majos. La USC es una universidad muy antigua, lo que para mí da más impresión de estabilidad que otras españolas. Mi grupo de investigación y departamento tiene una política de expansión muy decidida. La apuesta creciente por los clúster de investigación de la USC también es clave.