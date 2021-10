··· El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, se remite a lo acordado en la asamblea general de la entidad sobre las fusiones. “El rechazo en caso de que sea de manera obligada, ya que una medida de este tipo es incompatible con el principio de autonomía local”. Con todo, subraya que eso no implica que no pueda acordarse voluntariamente, “siempre precedido de un análisis serio y complejo que deje bien clara la fórmula de cooperación, respondiendo a cuestiones como competencias y servicios, financiación y coordinación y que garantice el éxito a largo plazo”. Incide, también, en que no han recibido ninguna petición nueva sobre fusiones.