La Xunta advierte que la llegada del AVE “no aportará tiempos competitivos” a Madrid sin trenes Avril de ancho variable

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reclama al Gobierno central que dote a Galicia de trenes Avril de ancho variable, porque sin ellos la llegada del AVE a Galicia “no aportará tiempos competitivos” hacia Madrid desde las principales ciudades gallegas.

En una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega y recogida por Europa Press, Vázquez insiste en que no solo hacen falta vías, sino también trenes: “No podremos estar satisfechos mientras no se aclare si tendremos la misma flota que a día de hoy, que son los Alvia que no alcanzan las altas velocidades de 300 kilómetros por hora”.

Sin este equipamiento, tal y como ha avisado, los pasajeros se verán obligados “a hacer transbordo en Ourense” cuando viajen desde ciudades como Santiago, A Coruña o Vigo, puesto que el trayecto no estará garantizado “en poco más de tres horas”.

Así, lo ha explicado echando manos de una metáfora: “Vamos a tener una pista de Fórmula 1 pero si tenemos que conducir un 600 la gente no va a querer coger trenes que no aportan tiempos competitivos con respecto al avión”.

“Nuestro deber es reclamar que se cumplan los tiempos competitivos con Madrid. Dos horas y 15 minutos son los tiempos acordados desde Ourense; cerca de tres horas desde Santiago; y A Coruña y Vigo sobre tres horas y 15 minutos”, ha concretado Vázquez.

Además, la conselleira ha señalado la importancia de que se acometa “una modernización seria” de las líneas Ourense-Monforte de Lemos-Lugo y Lugo-Ferrol, porque sin ellas “seguirá habiendo dos ciudades descolgada” de la alta velocidad ferroviaria.

Con todo, ha lamentado que no haya “fecha concreta” para la llegada del AVE, prevista para el mes de diciembre, tal y como lo ratificó en el Foro La Toja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Oficialmente no tenemos más información”, ha criticado la titular de Infraestruturas de la Xunta.

“NECESIDADES” DE GALICIA PARA 2022

Ethel Vázquez ha desgranado durante la entrevista las principales “necesidades” que tiene la Comunidad gallega con la vista puesta en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que esta semana recibieron luz verde del Consejo de Ministros.

“Lo que Galicia precisa es reactivar actuaciones necesarias que la Xunta demanda desde hace muchísimos años de forma reiterada e insistente”, ha agregado, por lo que espera que “no se repita lo del año pasado”, cuando el montante destinado a la Comunidad gallega “era el más bajo de los últimos 15 años”.

Aparte de la dotación de trenes Avril, Vázquez ha reclamado que los PGE recojan partidas “para iniciar las obras importantes” que permitan la llegada de la alta velocidad a Lugo, así como la “modernización urgente” de las líneas Vigo-Ourense, A Coruña-Ferrol y Lugo-A Coruña. Asimismo, ha mencionado la conexión ferroviaria del puerto exterior de A Coruña, que “lleva mucho retraso”.

De igual modo, ha ensalzado el “compromiso” de Portugal con la línea de alta velocidad ferroviaria entre Vigo y Oporto a través de “un cronograma y una planificación muy clara”, por lo que ha reclamado al Estado español que presente “inversiones concretas” para este proyecto.

En materia de carreteras, ha demandado impulsos para las autovías Lugo-Ourense, Ourense-Ponferrada y Santiago-Lugo, así como mejoras para la de Vigo-O Porriño por su alta “siniestralidad”.

AP-9 Y PEAJES

En lo que respecta a la AP-9, la conselleira demanda que los PGE incluyan más bonificaciones y confía en que “no se apliquen” las subidas exponenciales que se aplican cada 1 de enero en base a un Real Decreto aprobado en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre estos incrementos anuales, Vázquez ha recordado que un nuevo informe de la Comisión Galega da Competencia conocido la semana pasada “viene a cuestionar una vez más” esa decisión de pagar la ampliación del Puente de Rande y de la circunvalación de Santiago a través de los peajes.

Este documento será remitido por la Xunta al Ministerio de Transportes en “próximos días”, igual que fue enviado otro del Consello Consultivo publicado hace más de un año que señalaba que estas subidas “eran nulas de pleno derecho”.

Preguntada por una posible anulación de la concesión de la AP-9, una vez que la Comisión Europea anunció que iniciaría acciones legales contra la prórroga acordada por el Gobierno de Aznar hasta 2048, la conselleira ha optado por esperar a la “argumentación jurídica en defensa” de estas extensiones que prevé presentar el Ejecutivo central.

NUEVA LEY DEL CICLO DEL AGUA

La conselleira de Infraestruturas también ha abordado el polémico anteproyecto de ley de mejora del ciclo integral del agua que prepara la Xunta, de la que ha defendido que quiere “avanzar en el consenso” con los ayuntamientos y el sector. Por eso, ha reivindicado, se amplió “dos veces” el plazo de alegaciones a petición de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Se trata de una nueva norma que busca “mejorar” no solo la gestión del saneamiento y la depuración, que son “competencias municipales”; sino también la calidad medioambiental de las rías y los ríos gallegos para favorecer al marisqueo.

En este contexto, Ethel Vázquez ha desmentido las críticas del BNG sobre el “sablazo” que supondrá la nueva ley en la factura del agua debido al canon por la recogida de pluviales y ha esgrimido que “algunos” municipios gobernados por los nacionalistas “son ejemplo del peor hacer” en saneamiento y depuración. “Depurar agua de lluvia sí que dispara los costes y es lo que queremos evitar”, ha aclarado.

FALLECIMIENTO DEL CONSELLEIRO DE FACENDA

Finalmente, la conselleira ha manifestado la “conmoción y el dolor” vivido por todo el Gobierno gallego tras la muerte del titular de Facenda, Valeriano Martínez, el miércoles en su despacho por una parada cardiorrespiratoria.

Vázquez ha definido a Martínez como “un servidor público esencial”, un hombre “brillante e inteligente” que “siempre tenía la opinión acertada sobre cualquier asunto”. “Será ejemplo para todos nosotros para seguir trabajando por Galicia”, ha apostillado.

Así, la conselleira de Infraestruturas ha incidido en la necesidad de presentar los presupuestos de la Xunta para 2022 “en tiempo y forma”: “Estoy segura de que es lo que Valeriano Martínez quería”.

Precisamente, Vázquez ha desgranado las tres líneas “fundamentales” que tendrá su departamento en el próximo ejercicio: “continuar por esa apuesta definitiva” por el transporte público, con la gratuidad para los jóvenes con la tarjeta ‘Xente Nova’ y con la “modernización” de los autobuses; impulsar la “movilidad sostenible y segura” a través de sendas peatonales y ciclistas; y concluir una “gestión integral y eficaz” del ciclo integral del agua con la nueva ley.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.