La Xunta bonificará a partir de hoy hasta 50 % del transporte público

Santiago. De modo parejo, hoy mismo entraron en vigor las nuevas tarifas para el uso del transporte urbano que rebajarán los precios de los viajes bonificados en las ciudades gallegas en un 30% hasta fin de año.

Un abaratamiento que, en el caso de Santiago, llegará al “90% das persoas usuarias do transporte urbano”, afirma el Concello en un comunicado, por tratarse del porcentaje de ellas que disponen de tarjeta de transporte, cuyo uso supone un requisito imprescindible para la aplicación de esta nueva tasa. En esta línea, el coste de viaje mediante bono ordinario (con tarjeta de transporte metropolitano) pasará de 0’60 a 0’42 euros, de 0’40 a 0’28 euros en el caso del bono escolar y, en el caso del bono mensual acumulado, su precio bajará de 26 euros a 18’20 euros.

Para disfrutar de esta rebaja no será preciso que los usuarios hagan ningún trámite más que recargar su bono; si bien, como restricción, las personas beneficiarias no podrán disponer de más de 100 viajes en la tarjeta, por lo que, explica el Concello compostelano, “se unha tarxeta ten saldo pendente, por exemplo, de 95 viaxes, non lle permitirá realizar unha nova recarga (al usuario) ata que lle queden 90 viaxes, momento no que poderá facer unha recarga de 10”.

Esta medida arranca hoy también en A Coruña y Vigo. En el caso de la ciudad herculina, los billetes ordinarios bonificados pasarán de 0’75 a 0’52 euros y los de los usuarios de la tarifa social -aplicada a personas desempleadas, jubiladas o con diversidad funcional-, de 0’23 a 0’16 euros. Asimismo, hace unos días anunciaba José Manuel Lage Tuñas, portavoz municipal, que el gobierno local coruñés solicitará a la Xunta que amplíe el descuento hasta el 50%; es decir, un 20% adicional.

Una solicitud que también lanzó ayer durante una rueda de prensa el alcalde de Vigo, Abel Caballero, si bien en su caso fue más allá, solicitando un 30% de abaratamiento adicional a lo dispuesto actualmente. Al respecto, el edil de la ciudad olívica señaló que “ninguna otra institución de Galicia paga nada en el descuento de los autobuses urbanos de Vigo”, frase que figura también en las pegatinas informativas que portan los buses vigueses, junto a la tabla en la que se indican los nuevos precios.