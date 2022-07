La Xunta da por controlado el incendio de O Courel, con 11.100 hectáreas quemadas

La Xunta ha dado por controlado el gran incendio forestal que afecta a la Serra do Courel (Lugo) desde hace casi dos semanas, con un balance de 11.100 hectáreas quemadas.

Esta es la principal novedad del último parte de la Consellería do Medio Rural, con datos hasta las 13.30 horas de este miércoles, que especifica que este fuego, que afecta a los municipios de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, ya ha quedado controlado sobre las 12.00 del mediodía.

Se trata del mayor incendio de esta ola y su extensión se debe a que se juntaron hasta cinco focos, tres en Folgoso –dos de la parroquia de Vilamor y uno de Seceda– y otros dos en A Pobra –en la parroquia de Saa–.

Además, Medio Rural ha dado por controlado poco antes de las 13.00 horas el incendio con 20 hectáreas calcinadas en O Saviñao (Lugo), en la parroquia de Rebordaos. Según explica la Xunta, se inició por lo menos en tres focos diferentes, “lo que muestra su intencionalidad”.