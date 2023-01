La Xunta defiende ante los concellos que la Lei do litoral no se extralimita

A falta de una semana para que concluya el plazo del Gobierno para informar sobre nuevos parques eólicos, Ángeles Vázquez aseguró que Galicia emitió 82 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) del total de 140 que debe tramitar antes del día 24. Si ese día no existe esa declaración (favorable o desfavorable) se perdería el derecho de acceso y conexión.

La conselleira explicó que su departamento seguirá trabajando hasta el último día para lograr informar la mayor cantidad de proyectos posible. En cualquier caso, volvió a cargar contra el Gobierno por no haber ampliado el plazo y por las formas del Ministerio de Transición Ecológica. “Yo reivindico la planificación, lo digo de nuevo, y no se puede hacer una carrera, un maratón, en el que nos estamos atropellando”, advirtió, añadiendo que la emisión de una DIA es “algo muy serio” y asegurando desconocer qué tramites está exigiendo el Ministerio.

“Me llama la atención que de repente se apruebe un Real Decreto, que hagan un paréntesis que se salta la ley básica estatal, y que los proyectos del Ministerio no tengan ningún tipo de participación pública, no lo entiendo”, continuó. Con todo, mostró su confianza en que las iniciativas eólicas ligadas a proyectos industriales en Galicia “sean capaces” de lograr el informe e insistió en que las del Ministerio “no tienen participación pública”. “No tienen ni porqué tener informes sectoriales, solamente un estudio de impacto ambiental del promotor, que un funcionario informa, y a las comunidades nos dan diez días. Si no lo hacemos, se entiende que es favorable; algo insólito desde el punto de vista ambiental”, lamentó.